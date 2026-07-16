Saiba como comprar as figurinhas faltantes do álbum da Copa 2026

Cada cromo custa R$1, e colecionador deve informar o Código do Álbum.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 18:44
capa da noticia
Legenda: As figurinhas faltantes já podem ser encomendadas no site oficial da Panini.
Foto: Shutterstock/Ink Drop.

Os colecionadores que ainda não conseguiram terminar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 já podem solicitar os cromos faltantes. As vendas começaram na quarta-feira (15), no site da Panini

Para comprar, basta selecionar as figuras faltantes. Cada cromo custa R$ 1. Dentre as figurinhas disponíveis no site, estão: 

  • Cromos de jogadores
  • Cromos brilhantes
  • Figurinhas colecionáveis nas embalagens da Coca-Cola. 

No entanto, o site da Panini não está realizando a venda das figurinhas especiais, as chamadas Extra Stickers. 

Veja também

Imagem da notícia: Figurinhas da Copa do Mundo no Brasil começaram com bombom e cigarro; entenda
Jogada

Figurinhas da Copa do Mundo no Brasil começaram com bombom e cigarro; entenda
Imagem da notícia: Álbum da Copa 2026: Com recorde negativo para o Brasil, Panini erra 118 figurinhas; veja lista
Jogada

Álbum da Copa 2026: Com recorde negativo para o Brasil, Panini erra 118 figurinhas; veja lista

Compra deve ser feita com o Código do Álbum 

No momento da compra, o colecionador deve informar o Código do Álbum, que está disponível no verso do exemplar.

Há um limite máximo de 50 figurinhas por colecionador, e os limites de compra podem variar a depender da categoria.

No caso das figurinhas de jogadores e brilhantes, cada usuário pode realizar até cinco pedidos. 

Os colecionadores ainda podem fazer a compra do Kit de Atualização do álbum oficial da Copa do Mundo 2026. Ao todo, são 118 cromos de jogadores novos. 

Assuntos Relacionados
Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Saiba como comprar as figurinhas faltantes do álbum da Copa 2026
Jogada

Saiba como comprar as figurinhas faltantes do álbum da Copa 2026

Cada cromo custa R$1, e colecionador deve informar o Código do Álbum.

Redação

Há 47 minutos

Imagem da notícia Estupro, trauma e desejo de abandonar a profissão: árbitra detalha episódio em denúncia
Jogada

Estupro, trauma e desejo de abandonar a profissão: árbitra detalha episódio em denúncia

Quatro árbitras da FCF denunciaram Paulo Silvio Santos por assédio e estupro

André Almeida

Brenno Rebouças

 e 

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará negocia rescisão de lateral esquerdo Fernando, após proposta da Chapecoense
Jogada

Ceará negocia rescisão de lateral esquerdo Fernando, após proposta da Chapecoense

Vovô já acertou reforço para a posição, Sávio, que foi relacionado no lugar de Fernando para o jogo com o América

Vladimir Marques e Daniel Farias

Imagem da notícia Série B: Ceará tenta mudar horário de jogo contra o América-MG após atraso em viagem
Jogada

Série B: Ceará tenta mudar horário de jogo contra o América-MG após atraso em viagem

Alteração em voo compromete logística alvinegra, e clube aguarda resposta da CBF sobre pedido de adiamento

Liuê Góis

Imagem da notícia Com três reforços, Ceará embarca para duelo com o América; Veja lista
Jogada

Com três reforços, Ceará embarca para duelo com o América; Veja lista

Vovô enfrenta o Coelho na sexta-feira (17), pela 18ª rodada da Série B

Vladimir Marques e Daniel Farias

Imagem da notícia Cucurella promete tatuar rosto de técnico se Espanha conquistar a Copa do Mundo
Jogada

Cucurella promete tatuar rosto de técnico se Espanha conquistar a Copa do Mundo

Lateral-esquerdo, novo reforço do Real Madrid e futuro companheiro de Vini Jr., fez a promessa antes do Mundial

Liuê Góis