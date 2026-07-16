Saiba como comprar as figurinhas faltantes do álbum da Copa 2026

Os colecionadores que ainda não conseguiram terminar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 já podem solicitar os cromos faltantes. As vendas começaram na quarta-feira (15), no site da Panini.

Para comprar, basta selecionar as figuras faltantes. Cada cromo custa R$ 1. Dentre as figurinhas disponíveis no site, estão:

Cromos de jogadores

Cromos brilhantes

Figurinhas colecionáveis nas embalagens da Coca-Cola.

No entanto, o site da Panini não está realizando a venda das figurinhas especiais, as chamadas Extra Stickers.

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Compra deve ser feita com o Código do Álbum

No momento da compra, o colecionador deve informar o Código do Álbum, que está disponível no verso do exemplar.

Há um limite máximo de 50 figurinhas por colecionador, e os limites de compra podem variar a depender da categoria.

No caso das figurinhas de jogadores e brilhantes, cada usuário pode realizar até cinco pedidos.

Os colecionadores ainda podem fazer a compra do Kit de Atualização do álbum oficial da Copa do Mundo 2026. Ao todo, são 118 cromos de jogadores novos.