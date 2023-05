STJD libera público total do Ceará já para jogo com a Chapecoense na sexta-feira (2)

Nesta terça-feira (30), o STJD acatou o pedido do Ceará em reverter a punição de mando de campo restantes na Série B do Brasileiro. O clube encaminhou um petição solicitando que nos jogos restantes nos jogos contra Chapecoense (sexta-feira, às 19 horas) e CRB (10/06, às 18h15), ambos no Castelão, a torcida pudesse comparecer sem restrições.

Diante do Novorizontino, no último domingo, o Vovô contou com público restrito à mulheres, crianças e PCD's no Castelão, quando compareceram 37 mil pessoas.

O Ceará cumpriu punição do STJD com portões fechados nos jogos diante Fluminense e Juventude ainda pela Série A de 2022, Guarani, Vitória e Tombense no PV pela Série B de 2023.

Despacho

De acordo com o despacho do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), o Ceará deverá realizar doação no valor de R$ 30.000 (Trinta Mil Reais) para as seguintes instituições: Fraternidade Anawin de São Francisco de Assis, GEPAR, Orfanato Santo Antônio de Lisbo, Casa de Jacira, Associação Comunitária Luz e Vida à Pessoa com Cancêr e Centro de Reabilitação de São Paulo Apostolo - CRESPA.

O STJD solicitou ao clube que o encaminhe no prazo de 24 horas a comprovação das doações realizadas e recibo das instituições comprovando a doação recebida, para assim, apenas e tão somente com os documentos anexados perante este Tribunal, ter a presença de sua torcida em sua arena.

“Nosso pedido foi acolhido hoje pelo Tribunal. Pedimos que considerasse a nossa pena cumprida, já que, desde que fomos apenados na Série A do ano passado, somando jogos dentro e fora, somamos 13 jogos em competições nacionais sob essa dupla punição. O Tribunal entendeu que realmente a gente já cumpriu essa pena e que bastaria as doações para a liberação da torcida”, explicou Ranieri Mena, gerente jurídico do Ceará.

Ingressos

O clube informou que ainda nesta terça-feira (30), o Sócio Vozão poderá fazer seu check-in no site http://sociovozao.com. E ainda, que mulheres, Crianças e PCD's continuam com a troca nas lojas e homens não sócios precisarão comprar ingressos.