Série B: Ceará tenta mudar horário de jogo contra o América-MG após atraso em viagem

Alteração em voo compromete logística alvinegra, e clube aguarda resposta da CBF sobre pedido de adiamento

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 15:43 (Atualizado às 16:02)
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Legenda: Arena Independência recebe América-MG x Ceará
Foto: Divulgação/América-MG

O Ceará solicitou à CBF a alteração do horário da partida contra o América-MG, marcada para esta sexta-feira (17), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto está previsto para as 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

A solicitação do Alvinegro é para que a partida seja transferida para as 21h desta sexta ou até mesmo para o sábado (18). O motivo é um problema logístico provocado por mudanças na programação dos voos da delegação.

O Vozão embarcou de Fortaleza às 12h com conexão em Salvador. O segundo trecho da viagem, inicialmente previsto para as 15h, foi remarcado para as 19h45, provocando um atraso de aproximadamente cinco horas na chegada da delegação à capital mineira.

Até o momento, a CBF ainda não se pronunciou sobre a solicitação, e a partida segue mantida para as 19h.

Precedente na competição

Situação semelhante ocorreu na primeira rodada da Série B. Na ocasião, o São Bernardo enfrentou problemas logísticos para chegar a Fortaleza e disputar a partida contra o Ceará. A CBF alterou o horário do confronto, que passou das 16h para as 18h.

Na justificativa oficial, a entidade informou que o ajuste ocorreu em razão de “um problema logístico, que impediu a chegada do clube visitante ao local da partida conforme planejado”. Esse precedente reforça o argumento do Vovô na tentativa de conseguir a mudança da tabela.

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