Com três reforços, Ceará embarca para duelo com o América; Veja lista

Vovô enfrenta o Coelho na sexta-feira (17), pela 18ª rodada da Série B

Escrito por Vladimir Marques e Daniel Farias jogada@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 15:39 (Atualizado às 15:45)
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Legenda: O Ceará embarcou para confronto com o América-MG
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará embarcou nesta quinta-feira (16) para o confronto com o América-MG, em Belo Horizonte (MG), pela 18ª rodada da Série B. O jogo será na sexta-feira (17), às 19 horas, no estádio Independência.

O técnico Daniel Paulista relacionou 22 jogadores sendo 3 reforços: O lateral esquerdo Sávio, o volante Pavani e o atacante Renzo López.

De ausências, o lateral esquerdo Fernando e o atacante Wendel Silva.

O Ceará é o 17º colocado da Série B com 18 pontos, enquanto o América é o último colocado (20º), com 7.

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GOL: Richard, Bruno Ferreira
LAT: Enzo, Sanchez, Sávio, Bryan Borges
ZAG: Júlio César, Eder, Gabriel Silva, Luiz Otávio
VOL: Caio, João Gabriel, Pavani, Richardson
MEI: Melk, Alano, Matheus Araújo, Vina, Mugni
ATA: Giulio, Lucca, Renzo López

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