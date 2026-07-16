CBF não altera horário do jogo entre Ceará e América-MG

Entidade não deve atender pedido do clube cearense para que jogo da sexta-feira seja mais tarde

Escrito por Vladimir Marques e Brenno Rebouças producaodiario@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 21:47 (Atualizado às 21:50)
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Legenda: Arena Independência recebe América-MG x Ceará
Foto: Divulgação/América-MG

A Confederação brasileira de Futebol (CBF), deve manter o horário das 19 horas para a partida de sexta-feira entre Ceará x América-MG, no Independência, pela 18ª rodada da Série B.

O Vovô pediu alteração no horário da partida de sexta-feira por atraso no voo para Belo Horizonte (MG), mas o Diário do Nordeste apurou que a entidade entendeu que há tempo suficiente para a preparação sem prejuízos, apesar do atraso.

Não houve nenhum comunicado oficial até a noite desta quinta-feira (16), mas o horário deve ser mantido. 

Solicitação do Ceará

A solicitação do Alvinegro é para que a partida seja transferida para as 21h desta sexta ou até mesmo para o sábado (18). O motivo é um problema logístico provocado por mudanças na programação dos voos da delegação.

O Vozão embarcou de Fortaleza às 12h com conexão em Salvador. O segundo trecho da viagem, inicialmente previsto para as 15h, foi remarcado para as 19h45, provocando um atraso de aproximadamente cinco horas na chegada da delegação à capital mineira.

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