Ceará divulga que nenhuma cadeira foi quebrada em jogo no Castelão contra Novorizontino

No último domingo (28), o Ceará entrou em campo no Castelão diante do Novorizontino pela Série B do Brasileiro apoiado por um público especial, restrito a mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Ao todo, 37 mil pessoas estiveram no estádio e depois de vistorias na praça esportiva, nenhuma cadeira do estádio foi danificada mesmo após a derrota por 3 a 0, segundo informação do clube.

Ou seja, o clube não teve nenhum prejuízo financeiro, o que se tornou recorrente nos últimos anos. De acordo com o clube, em 33 partidas no Castelão, mais de 1800 assentos foram destruídos no estádio, gerando um custo superior aos R$ 800.000.00,00, com prejuízos por conta da destruição de cadeiras no estádio em todos os jogos.

Aula de educação e respeito! ⚫️⚪️



Com público superior a 37 mil torcedores, nenhuma cadeira foi quebrada em Ceará x Novorizontino. Parabéns, mulherada, crianças e PDCs. 👏🏁



➡️ Saiba mais: https://t.co/BYZxYLQaiZ



📸: Felipe Santos / CSC. #CearáSC #Vozão pic.twitter.com/gOlZxYh8v0 — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 30, 2023

Ambiente de Paz

Diretor de Promoções e Atividades Sociais do Ceará, Veridiano Pinheiro citou que a busca por um estádio em que predomine a festa das arquibancadas e a paz seja a tônica do ambiente durante os jogos é algo constante no Ceará, aproveitando a oportunidade para parabenizar aqueles que lotaram a Arena no último domingo.

“Isso mostra mais um dos vários pontos que tivemos domingo. A conscientização sobre a preservação do equipamento é uma luta de quem faz o clube e nós temos de parabenizar as pessoas que estiveram nas arquibancadas no último domingo pela educação, pelo cuidado e pela festa que fizeram”, disse.

Público sem restrições