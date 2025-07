Real Madrid x Borussia Dortmund no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Real Madrid x Borussia Dortmund se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste sábado (5), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo será às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Real Madrid x Borussia Dortmund no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Rudiger, Huijsen e Tchouaméni; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham, Arda Guler e Fran García; Vinicius Jr. e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson; Sabitzer, Adeyemi; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

REAL MADRID X BORUSSIA DORTMUND | FICHA TÉCNICA