O pedido de Marcelo Paz no Fortaleza na apresentação do técnico Palermo

CEO da SAF do Fortaleza falou sobre a luta contra o rebaixamento na Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:19)
Jogada
Legenda: Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

“Me ame quando eu menos mereço, que é quando eu mais preciso”. Esse foi o pedido sincero de Marcelo Paz à torcida do Fortaleza em meio à luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileirão. O desabafo foi feito na apresentação do técnico Martín Palermo, em entrevista coletiva na última segunda-feira (8), no Pici.

“É na hora que a gente mais precisa que tem que ter o apoio. Me ame quando eu menos mereço, que é quando eu mais preciso. Se você acha que o time hoje não está merecendo, então ame, apoie mais, chegue mais junto, bote energia positiva para cima. É isso que a gente quer do Fortaleza, e vamos lutar até a última hora, até o último momento”, disse Paz.

Estamos na cidade de Fortaleza, nosso clube é o Fortaleza, nosso mascote é um leão. Ninguém pode chegar aqui e fazer graça com a gente. Isso é muita força junto para chegar aqui. A gente tem que ser vitorioso, temos que fazer do Castelão realmente o que sempre foi. Para isso, precisamos muito da torcida na arquibancada.
Marcelo Paz
CEO da SAF do Fortaleza

Legenda: Marcelo Paz recepcionou Palermo e falou sobre a expectativa do trabalho do treinador argentino
Foto: KID JUNIOR / SVM

Marcelo Paz aproveitou a ocasião para celebrar a chegada de Palermo como o novo técnico do Fortaleza. O argentino assume a vaga deixada por Renato Paiva, que teve um desempenho muito baixo: apenas uma vitória em dez partidas disputadas.

“Estamos muito felizes com a chegada, a esperança foi renovada. Vimos o quanto o torcedor abraçou a ideia do nome do Palermo desde o início, gerou uma onda positiva na torcida, de esperança de que, junto com o que temos aqui e com a torcida, que é o pulmão, motor e coração do time, temos tudo para ter um efeito muito positivo dentro de campo”, destacou.

O dirigente também destacou sua confiança na recuperação do Fortaleza na tabela. Para isso, ele relembra campanhas histórias de reviravolta na história do Tricolor do Pici.

Legenda: Palermo desembarcou em Fortaleza nesta sexta-feira (5)
Foto: KID JUNIOR / SVM

O fato do Fortaleza trazer o Palermo passa uma mensagem muito clara: vamos seguir lutando, em nenhum momento jogamos a toalha, deixamos de acreditar. Na hora em que traz um profissional desse gabarito, força e grandeza, é porque acreditamos que tem tudo para dar certo. É difícil? É, sabemos, faz parte, futebol é difícil de qualquer maneira. Mas seguimos lutando. O Fortaleza é um clube de inúmeras reviravoltas na história, então, mais uma, a gente vai conseguir, com união, fé, trabalho, energia positiva, arquibancada cheia, com o grupo de jogadores que é fundamental.
Marcelo Paz
CEO da SAF do Fortaleza

O Fortaleza ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela da Série A, com apenas 15 pontos conquistados. Agora sob novo comando, a equipe tenta se recuperar para evitar o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.

