Just Fontaine, recordista de gols em apenas uma Copa do Mundo, morre aos 89 anos

O francês Just Fontaine, recordista de gols em apenas uma Copa do Mundo, com 13 no Mundial da Suécia-1958, faleceu aos 89 anos, informou a família nesta quarta-feira, (1).

Na Copa em que Fontaine estabeleceu o recorde, a França chegou às semifinais pela primeira vez em sua história, quando foi derrotada pelo Brasil, liderado por Pelé, por 5 a 2.

Na decisão do título, o Brasil goleou a Suécia por 5 a 2 e conquistou seu primeiro título mundial. Na disputa do terceiro lugar, os franceses derrotaram a Alemanha por 6 a 3.

Com a morte de Fontaine, apenas três jogadores da seleção francesa de 1958 continuam vivos: Dominique Colonna, Robert Mouynet e Bernard Chiarelli.

Nascido em Marrakesh, Fontaine não estava cotado para disputar a Copa do Mundo da Suécia porque o titular do comando ataque seria Thadée Cisowski, que sofreu uma lesão no último momento.

Além do recorde de 13 gols e da semifinal histórica para o país, Just Fontaine teve uma grande carreira em clubes, com quatro títulos de campeão da França (um com o Nice, três com o Reims), duas Copas da França (Nice em 1954 e Reims em 1958) e uma final da Copa de Europa (a atual Liga dos Campeões) em 1959, na qual o Reims foi derrotado por 2 a 0 pelo Real Madrid de Di Stéfano, Puskas e Kopa.

A carreira de Fontaine foi brutalmente interrompida no fim de 1962, com apenas 28 anos, após duas fraturas em uma perna. Aposentado dos gramados, Just Fontaine iniciou a carreira de técnico, mas com resultados bem mais discretos.

À frente da seleção da França, ele durou apenas duas partidas em 1967 e foi demitido do cargo de treinador após duas derrotas em amistosos.

A experiência como técnico do Paris Saint-Germain (1973-1976) foi melhor, com o acesso à primeira divisão em 1974. Ele encerrou a carreira como treinador em sua terra natal, Marrocos, ao comandar a seleção do país na conquista do terceiro lugar na Copa da África de 1980.