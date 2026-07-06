Espanha elimina Portugal de Cristiano Ronaldo e avança às quartas da Copa do Mundo

A Espanha está nas quartas de final da Copa do Mundo. Merino marcou o único gol da partida e eliminou Portugal, de Cristiano Ronaldo, da competição. As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos. A campanha repete a de 2010, quando os espanhóis despacharam os portugueses também nas oitavas. O próximo desafio será o vencedor de Estados Unidos x Bélgica.

Como foi o jogo?

As equipes fizeram um primeiro tempo movimentado. Oyarzabal chutou no gol e viu Diogo Costa fazer a defesa. Portugal respondeu em jogada perigosa de João Cancelo. Os espanhóis tiveram outra grande oportunidade com o camisa 21, da entrada da área, e mandou para fora.

CR7 bateu para o gol, mas Unai Simón desviou para fora. Do outro lado, o goleiro Diogo Costa fez duas grandes defesas. Em contra-ataque, Yamal recebeu a bola e chutou no canto da trave. O camisa 1 defendeu. Na sobra, Baena mandou novamente no gol, e Costa fechou a trave novamente.

Os portugueses responderam em grande jogada de Cristiano Ronaldo, que chutou fraco. Em seguida, Nuno Mendes, que mandou na direção do gol, mas a bola foi desviada por Pedro Porro e bateu no travessão. As equipes foram para o intervalo sem mudanças no placar.

O segundo tempo começou bastante movimentado. As equipes fizeram substituições em busca de abrir o placar. A Espanha teve boa ooportunidade com Baena, que finalizou sem força e facilitou para a defesa de Diogo Costa. Depois foi a vez de Yamal, mas viu o goleiro afastar o perigo outra vez.

Portugal seguiu em busca de marcar com Pedri e depois com Bruno Fernandes. Após jogada individual de Vitinha, Bruno Fernandes ficou com a sobra e chutou para fora. Os espanhóis aumentaram a pressão ofensiva e logo conseguiram o objetivo.

Aos 45 minutos, Fernan Torres, cercado pela marcação, girou e achou espaço para dar um passe certeiro para Merino. O meio-campista avançou e tocou na saída do goleiro adversário. Assim, os espanhois fecharam o placar em 1 a 0, garantiram vaga nas quartas e despacharam Portugal da competição.