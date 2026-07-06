Portugal x Espanha na Copa do Mundo: veja onde assistir, horário e escalações

Portugal e Espanha fazem um duelo europeu de alto nível pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas.

Quem avançar enfrenta nas quartas de final o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica, que se enfrentam às 21h, em Seattle.

As seleções voltam a se encontrar pouco mais de um ano após a decisão da Liga das Nações de 2025. Na ocasião, portugueses e espanhóis empataram no tempo normal, e Portugal levou a melhor nos pênaltis para conquistar o título.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT.

Palpites

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Como chega Portugal?

Na última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, Portugal busca um título inédito. A seleção chega embalada pela classificação heroica sobre a Croácia nas oitavas de final. Apesar do resultado, a campanha até aqui teve oscilações: a equipe empatou com Congo e Colômbia na fase de grupos e venceu o Uzbequistão para garantir a vaga no mata-mata.

Como chega a Espanha?

A Espanha é a única seleção que ainda não sofreu gols nesta Copa do Mundo, tendo na solidez defensiva um dos principais trunfos da equipe comandada por Luis de la Fuente. A campanha começou com um empate diante de Cabo Verde, mas a seleção reagiu com vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai para avançar na fase de grupos. Nos 16 avos de final, confirmou o favoritismo ao eliminar a Áustria e chega confiante para o clássico ibérico.

Prováveis escalações

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.Técnico: Roberto Martínez.

Espanha

Unai Simón; Porro, Cubarsí , Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.

FICHA TÉCNICA