Ceará pode entrar na zona de rebaixamento da Série B nesta segunda; veja o cenário

A terceira derrota consecutiva do Ceará na Série B pode trazer consequências ainda maiores para o Alvinegro. Caso o Botafogo-SP empate ou vença o Avaí, nesta segunda-feira (6), às 19h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), o Vozão terminará a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Legenda: Em caso de empate do Botafogo-SP, o Ceará entra na zona pelo saldo de gols. Foto: Reprodução/Srgoool

O Ceará acompanha de perto o confronto entre Pantera e Leão da Ilha, já que um resultado positivo para a equipe paulista empurra o Alvinegro para o Z-4 em um momento delicado da competição. Além da preocupação com a parte de baixo da tabela, o clube também vê aumentar a distância para o G-6, que já é de oito pontos e ainda pode crescer ao fim da rodada.

A derrota para o Goiás, na estreia do técnico Daniel Paulista, acendeu ainda mais o sinal de alerta em Porangabuçu. Agora, o treinador terá a missão de reagir rapidamente para afastar o Ceará da crise e recolocar a equipe na briga por objetivos maiores na Série B.

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A oportunidade de recuperação será na próxima segunda-feira (13), quando o Vozão recebe o Athletic-MG, no Estádio Presidente Vargas, pela sequência da competição.