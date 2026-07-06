Mbappé e elenco francês acompanham eliminação do Brasil para a Noruega

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega repercutiu também na concentração da seleção francesa. Neste domingo (5), a Federação Francesa de Futebol publicou nas redes sociais uma imagem de parte do elenco, incluindo Kylian Mbappé, acompanhando o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil foi derrotado por 2 a 1 e deu adeus ao Mundial. A publicação rapidamente repercutiu entre os torcedores, que passaram a brincar nas redes sociais com uma possível “zica francesa”, já que os jogadores assistiam ao jogo no momento da eliminação.

Vivos na Copa

Os franceses seguem vivos na Copa do Mundo após eliminarem o Paraguai nas oitavas de final. Agora, a seleção comandada por Didier Deschamps volta a campo na próxima quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), quando enfrenta o Marrocos, em Boston, por uma vaga na semifinal do Mundial.