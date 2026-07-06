Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO (OITAVAS)

16h | Portugal x Espanha | Globo, SBT, Sportv e CazéTV

21h | Estados Unidos x Bélgica | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h | Botafogo-SP x Avaí | Disney+

19h | Vila Nova x São Bernardo | Xsports, ESPN, SportyNet e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)

19h | Brusque x Figueirense | SportyNet e YouTube (Canal do Benja)

21h | Amazonas x Itabaiana | SportyNet