Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
COPA DO MUNDO (OITAVAS)
16h | Portugal x Espanha | Globo, SBT, Sportv e CazéTV
21h | Estados Unidos x Bélgica | CazéTV
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
19h | Botafogo-SP x Avaí | Disney+
19h | Vila Nova x São Bernardo | Xsports, ESPN, SportyNet e Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)
19h | Brusque x Figueirense | SportyNet e YouTube (Canal do Benja)
21h | Amazonas x Itabaiana | SportyNet