Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 09:49 (Atualizado às 10:01)
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Legenda: Amazonas tenta vitória em mais uma rodada da Série C
Foto: @joaonormandoc/AMFC
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A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (6) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO (OITAVAS)

16h | Portugal x Espanha | Globo, SBT, Sportv e CazéTV
21h | Estados Unidos x Bélgica | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

19h | Botafogo-SP x Avaí | Disney+
19h | Vila Nova x São Bernardo | Xsports, ESPN, SportyNet e Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE C)

19h | Brusque x Figueirense | SportyNet e YouTube (Canal do Benja)
21h | Amazonas x Itabaiana | SportyNet

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