Maior artilheiro da França em Copas, Just Fontaine nasceu no Marrocos; conheça a história

O futebol liga França e Marrocos muito além da disputa pela vaga na final da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (14). A região onde fica o país africano ficou sob protetorado francês entre 1912 e 1956. Neste período, no ano de 1933, nasceu Just Fontaine. O jogador defendeu a seleção francesa no Mundial de 1958, na Suécia. Ele se tornou o maior artilheiro da França com 13 gols, e maior goleador em uma única edição do Mundial.

Em 1950, o ex-atacante começou a carreira no Marrocos, no Casablanca. Depois, foi para a França defender o Nice, em 1953. Ele foi convocado para a seleção francesa no mesmo ano pela primeira vez. No ano de 1956, ele foi para o Stade de Reims, onde permaneceu até a aposentadoria.

Aos 24 anos, Just Fontaine tornou-se artilheiro do Campeonato Francês 1957-58, mas pouco vinha atuando pela seleção. No entanto, nas vésperas da Copa na Suécia, René Bliard se machucou e foi a vez dele ser acionado.

Fontaine ganhou vaga como titular e escreveu uma grande história no Mundial de 1958. Diante do Paraguai, logo na estreia, ele marcou três gols na vitória francesa por 7 a 3. Balançou as redes adversárias outras duas vezes na derrota por 3 a 2 diante da Iugoslávia. Contra a Escócia, na última partida da fase de grupos, fez um na vitória por 2 a 1. O atacante também marcou outros dois tentos quando a França venceu a Irlanda do Norte por 4 a 0.

Na semifinal, a França enfrentou o Brasil no estádio Rasunda, em Estocolmo. Mais de 27 mil pessoas viram os três gols de Pelé, um de Vavá e outro de Didi, que garantiram a vitória da canarinho por 5 a 2. Fontaine e Piantoni marcaram para os franceses. A seleção verde amarela conquistaria o primeiro Mundial naquele ano.

Fora da disputa pelo título, os franceses foram em busca do 3º lugar. Venceu por 6 a 3 a Alemanha Ocidenetal. Fontaine marcou quatro vezes. O último tento foi aos 44 minutos do 2º tempo. Também o 13º dele na Copa.

Apesar do brilhantismo em campo, o ex-atacante teve a carreira abreviada. Ele sofreu uma forte entrada no jogo do Campeonato Francês de 1960 e sofreu fratura dupla na perna direita. Ele voltou às atividades nove meses depois, mas ele sentiu a perna novamente no mesmo lugar em uma disputa de jogo no ano seguinte. Com receio, decidiu se aposentar aos 28 anos, em 1962.

Fontaine ainda é o maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo. Ele foi o atleta com mais gols em todas as Copas por 16 anos. Foi superado pelo alemão Gerd Muller, em 1974. França e Marrocos se enfrentam às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (14). O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.