Cristiano Ronaldo chora após eliminação de Portugal da Copa do Mundo; veja imagens

Cristiano Ronaldo chorou ao final da partida entre Portugal e Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O craque de 41 anos viu a seleção lusitana ser eliminada da competição ao ser derrotada por 1 a 0 no Estádio de Dallas, nesta segunda-feira (6). Assim, o craque encerrou sua sexta participação em Mundiais.

O camisa 7 de Portugal atuou os 90 minutos da partida, mas viu Merino marcar para os espanhois e interromper o sonho de seguir adiante na competição. Na edição de 2026, ele balançou as redes três vezes: na vitória sobre o Uzbequistão (2), na fase de grupos, e um diante da Croácia, que foi o primeiro tento dele em duelos de mata-mata de Copa do Mundo.

Em Copas, CR7 disputou 27 partidas e marcou 11 gols. O atacante português deixou em aberto o futuro na seleção. Ele foi um dos três jogadores que disputaram a Copa do Mundo pela sexta vez. Além do português, o goleiro mexicano Ochoa, que também já se despediu da competição. Lionel Messi, da Argentina, é o único que segue na disputa.

Ao todo, Cristiano Ronaldo fez 233 partidas pela seleção lusitana. O jogador marcou 146 gols e deu 46 assistências. Após a derrota para a Espanha, Cristiano Ronaldo se emocionou ainda em campo, naquele que pode ter sido a última partida com a camisa de Portugal em Copas.

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Legenda: Cristiano Ronaldo, jogador da Seleção Portuguesa. Foto: Foto por THOMAS COEX / AFP

Legenda: Cristiano Ronaldo, jogador da Seleção Portuguesa. Foto: Foto por RONALDO SCHEMIDT / AFP

Legenda: Cristiano Ronaldo, jogador da Seleção Portuguesa. Foto: Foto por RONALDO SCHEMIDT / AFP