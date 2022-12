Messi x Mbappé: duelo de gerações de camisas 10 na final da Copa do Mundo

A grande final da Copa do Mundo do Catar está formada. Argentina e França vão se enfrentar no próximo domingo (18), no Estádio Lusail, em busca do tricampeonato. Dentro de campo, os holofotes estarão no confronto particular entre dois camisas 10: Lionel Messi e Kylian Mbappé.

O argentino tem a história consolidada no futebol como um dos maiores jogadores do século. Aos 35 anos, Messi faz seu último Mundial em busca do título inédito para ele na seleção. Os hermanos, inclusive, não conquistam o torneio desde 1986, quando foram bicampeões no México, diante da Alemanha Ocidental. Naquela época, o grupo era comandado por outro gigante do esporte: Maradona.

Do outro lado, o francês de 23 anos começa a escrever o futuro da modalidade já com uma taça de campeão do mundo na carreira vestindo a camisa da Le Bleus. Os franceses ganharam a segunda taça em 2018, na Rússia. Mbappé, estreante na competição aos 20 anos, brilhou e foi decisivo para a França subir ao lugar mais alto do pódio.

Apesar dos opostos de gerações, o espelho de um e de outro reflete talento em campo. Naquilo que se pode mensurar num jogo de futebol, é possível observar isso em alguns dados deste Mundial do Catar. As informações são do site Sofascore.

Os dois disputaram os seis jogos pelas equipes nacionais. Eles também lideram a artilharia da competição com cinco gols. As diferenças, sutis, mas que podem ser fundamentais em uma disputa de título, surgem em outros aspectos. Veja:

Messi x Mbappé

Assistências: 3 - 2

Minutos para participar de gol: 71' - 68'

Chutes certos: 14 - 11

Conversão de chances: 60% - 28%

Passes decisivos: 18 - 11

Grandes chances criadas: 6 - 2

Dribles certos: 15 (60%) - 21 (54%)

Os números tentam dar forma ao que há de lógico no futebol. Porém, Messi e Mbappé em campo são um ímã para a arte do impressível. Entre uma arrancada a 35km/h e um drible desconcertante no marcador, a final da Copa do Mundo já tem seu espetáculo particular.