Fluminense x Sporting Cristal: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e Sporting Cristal entram em campo nesta terça-feira (27), às 21h de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 6ª rodada do grupo G da Libertadores 2023.

O Fluminense é líder do grupo D com nove pontos em cinco jogos, com três vitórias e duas derrotas, e precisa de apenas um empate para avançar às oitavas de final. Em caso de vitória, o Tricolor das Laranjeiras confirma a primeira posição.

Já o Sporting Cristal é o terceiro colocado do grupo, com sete pontos em cinco jogos. São duas vitórias, um empate e duas derrotas. Para se classificar às oitavas de final, o time comandado pelo técnico brasileiro Tiago Nunes precisa vencer.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Paramount+

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; André, Lima (Martinelli) e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Sporting Cristal: Solís; Sosa, Massoni, Oliveira e Laffore; Castillo, Távara e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner. Técnico: Tiago Nunes.

FLUMINENSE X SPORTING CRISTAL | FICHA TÉCNICA

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 27/06/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Leonard Mosquera (COL)