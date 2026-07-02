Copa do Mundo: Messi cai no riso ao ser revistado em aeroporto antes de duelo contra Cabo Verde

A chegada da Seleção Argentina a Miami para o duelo contra Cabo Verde pelos 16 avos de final da Copa do Mundo rendeu uma cena curiosa. Lionel Messi e os companheiros passaram por uma revista de rotina no aeroporto da cidade da Flórida. Durante o procedimento, o camisa 10 caiu na risada.

O momento de descontração foi registrado e publicado nas redes sociais. A reação de Messi aconteceu após agentes de segurança encontrarem um isqueiro na bagagem do zagueiro Cristian Romero. O objeto é usado pelo defensor em um ritual de limpeza de energias desde a conquista da Copa do Mundo de 2022.

Em busca de mais um título mundial, a Argentina estreia no mata-mata nesta sexta-feira (3), contra Cabo Verde. A bola rola às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.