Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 11:39 (Atualizado às 11:57)
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Legenda: Ponte Preta tenta vitória contra o Fortaleza
Foto: Divulgação/Ponte Preta
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A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

COPA DO MUNDO (16 AVOS DE FINAL)

16h | Espanha x Áustria | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h | Portugal x Croácia | CazéTV
0h | Suíça x Argélia | CazéTV

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

20h | Cuiabá x América-MG | ESPN e Disney+
21h | Fortaleza x Ponte Preta | Disney+

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