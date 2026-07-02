Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (2) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
COPA DO MUNDO (16 AVOS DE FINAL)
16h | Espanha x Áustria | CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h | Portugal x Croácia | CazéTV
0h | Suíça x Argélia | CazéTV
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
20h | Cuiabá x América-MG | ESPN e Disney+
21h | Fortaleza x Ponte Preta | Disney+