Espanha x Áustria pela Copa do Mundo 2026: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece nesta quinta-feira (2)

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 14:08 (Atualizado às 14:23)
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Legenda: Espanha entra como uma das favorista para o título Mundial
Foto: Justin Setterfield / AFP
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Espanha e Áustria se enfrentam nesta quinta-feira (2), pelos 16 de avos de final da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h (de Brasília), em Los Angeles, valendo vaga nas oitavas de final.

Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, que se enfrentam às 20h (de Brasília), em Dallas.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT.

COMO CHEGA A ESPANHA?

A Espanha chega embalada para o mata-mata e ainda não sofreu gols no torneio. A estreia com empate sem gols diante de Cabo Verde gerou desconfiança, mas a atual campeã da Euro reagiu na fase de grupos com vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai, garantindo a classificação.

Apontada como uma das favoritas ao título, a seleção espanhola busca voltar ao topo do mundo. Até hoje, o único título mundial da equipe foi conquistado em 2010, na África do Sul, com vitória sobre a Holanda na decisão.

COMO CHEGA A ÁUSTRIA?

Do outro lado, a Áustria disputa uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. A seleção voltou ao torneio cercada de expectativa por contar com uma geração que atua em importantes clubes do futebol europeu. Na fase de grupos, terminou na segunda colocação ao vencer a Jordânia, empatar com a Argélia e perder para a Argentina.

Agora, os austríacos tentam surpreender uma das favoritas ao título para seguir vivos na competição.

Prováveis escalações

Espanha

Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsi, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.Técnico: Luis de la Fuente.

Áustria ​

Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, Xaver Schalager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic.Técnico: Ralph Rangnick.

Ficha técnica

Jogo: Espanha x Áustria
Competição: Copa do Mundo – 16 avos de final
Data: 2 de julho de 2026 (quinta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio de Los Angeles

Arbitragem

  • Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia)
  • Assistente 1: Mahbod Beigi (Suécia)
  • Assistente 2: Andreas Söderkvist (Suécia)
  • Quarto árbitro: Dahane Beida (Mauritânia)

 

 

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