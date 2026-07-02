Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (02/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (2).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (2):

16 avos de final

Espanha x Áustria

Local: Los Angeles

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

Portugal x Croácia

Local: Toronto

Horário: 20h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

16 avos de final