Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (02/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (2)

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 07:41)
capa da noticia
Legenda: Espanha em estreia contra Cabo Verde
Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (2).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (2):

16 avos de final

  • Espanha x Áustria
  • Local: Los Angeles
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

16 avos de final

  • Portugal x Croácia
  • Local: Toronto
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

16 avos de final

  • Suíça x Argélia
  • Local: Vancouver
  • Horário: 0h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

 

Assuntos Relacionados
Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol internacional

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Ceará negocia contratação de goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória-BA
Jogada

Ceará negocia contratação de goleiro Gabriel Vasconcelos, do Vitória-BA

O clube formalizou uma proposta de empréstimo até o fim da Série B

Alexandre Mota e Daniel Farias

Há 1 hora

Imagem da notícia Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista
Jogada

Daniel Paulista relaciona 22 jogadores para estreia pelo Ceará; veja lista

O Vovô encara o Goiás no sábado (4) pela Série B do Brasileiro

Alexandre Mota e Daniel Farias

Há 2 horas

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 2 de julho de 2026

Liuê Góis

Há 2 horas

Imagem da notícia Ex-Fortaleza, Tuco Herrera é denunciado pelo MPCE por briga em condomínio do Eusébio
Jogada

Ex-Fortaleza, Tuco Herrera é denunciado pelo MPCE por briga em condomínio do Eusébio

O episódio ocorreu após a festa de virada de ano, em janeiro de 2026

Redação

Imagem da notícia Fortaleza x Ponte Preta na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Jogada

Fortaleza x Ponte Preta na Série B: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 16ª rodada da competição

Fernanda Alves

Imagem da notícia Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (02/07): onde assistir e horário
Jogada

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira (02/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (2)

Liuê Góis