Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense de Futsal: onde assistir, escalações e horário

Clássico-Rei é válido pela 7ª rodada do torneio e terá a presença das duas torcidas

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:50)
Jogada
Legenda: Clássico-Rei terá a presença das duas torcidas após 21 anos
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal nesta sexta-feira (12). O jogo será às 19h, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

Um fator que chama atenção para a partida é que o duelo contará com a presença das duas torcidas no ginásio.

VEJA AO VIVO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará:  Thiago, Wallyson, João César, Rafina e Pecém. Técnico: Daniel Sena

Fortaleza: Andson; Neto, Valdin, Gugu Flores e Bob. Técnico: Guigo Verfe

CEARÁ X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: Campeonato Cearense de Futsal
Local: Ginásio Paulo Sarate, Fortaleza (CE)
Data: 12/09/2025 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

Assuntos Relacionados
Foto de Ceará x Futsal pelo Campeonato Cearense de Futsal: onde assistir, escalações e horário

Jogada

Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense de Futsal: onde assistir, escalações e horário

Clássico-Rei é válido pela 7ª rodada do torneio e terá a presença das duas torcidas

Ian Laurindo* Há 1 hora
Piton

Jogada

Vasco terá quatro desfalques para duelo contra o Ceará no Brasileiro; veja quais

Equipes se enfrentam no domingo (14), em São Januário

Crisneive Silveira 12 de Setembro de 2025
Foto de Edina Alves

Jogada

Edina Alves apita o confronto entre Fortaleza e Vitória pela Série A do Brasileirão

A partida acontece às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza

Samir de Carvalho* 12 de Setembro de 2025

Jogada

Antes de Vasco x Ceará, Fernando Diniz afirma: 'A virada de chave está acontecendo'

Equipes se enfrentam no domingo (14), em São Januário

Crisneive Silveira 12 de Setembro de 2025

Jogada

Zagueira do Ceará, Emely avalia grupo no Campeonato Cearense: 'Equipes fortes e organizadas'

Reforço, zagueira realizou primeira semana de atividades nas Meninas do Vozão

Crisneive Silveira 12 de Setembro de 2025
jogadores

Jogada

Ceará tenta nova vitória fora de casa diante do Vasco, que não vence em São Januário há quatro meses

Equipes se enfrentam no domingo (14)

Crisneive Silveira 12 de Setembro de 2025