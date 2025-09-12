Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense de Futsal: onde assistir, escalações e horário
Clássico-Rei é válido pela 7ª rodada do torneio e terá a presença das duas torcidas
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Ceará e Fortaleza se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal nesta sexta-feira (12). O jogo será às 19h, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.
Um fator que chama atenção para a partida é que o duelo contará com a presença das duas torcidas no ginásio.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Thiago, Wallyson, João César, Rafina e Pecém. Técnico: Daniel Sena
Fortaleza: Andson; Neto, Valdin, Gugu Flores e Bob. Técnico: Guigo Verfe
CEARÁ X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Cearense de Futsal
Local: Ginásio Paulo Sarate, Fortaleza (CE)
Data: 12/09/2025 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
