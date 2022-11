CBF recebe propostas dos EUA e da Arábia Saudita para realizar Supercopa do Brasil no exterior

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu duas propostas para realizar a Supercopa do Brasil no exterior. As ofertas foram dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. O evento ocorre desde 2019, no início da temporada, e marca o duelo entre os campeões da Série A e da Copa do Brasil.

No calendário oficial, por exemplo, o torneio está marcado para o dia 28 de janeiro em jogo único.

“Vamos aguardar o anúncio da Fifa sobre onde vai ser o Mundial de Clubes para definirmos a Supercopa. Tem proposta da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Vamos aguardar primeiro a definição da Fifa”, declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em entrevista no Catar.

Em 2023, o confronto será entre Palmeiras (Série A) x Flamengo (Copa do Brasil). Até o momento, o Rubro-Negro venceu duas vezes e foi vice-campeão no ano vigente, derrotado pelo Atlético-MG.

A indefinição sobre a Supercopa do Brasil é motivada pela agenda do Mundial de Clubes. O torneio, que terá Real Madrid e Flamengo como participantes, ainda não teve as datas confirmadas.