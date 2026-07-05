Cristiano Ronaldo troca farpas com jornalista brasileiro em coletiva: 'não gosta de mim'

O atacante português Cristiano Ronaldo trocou farpas com o jornalista brasileiro Marcelo Bechler, da TNT Sports, durante coletiva de imprensa neste domingo (5). O astro pediu para o profissional “fazer uma boa pergunta” porque sabia “que ele não gostava dele” em cena que viralizou nas redes sociais.

Deste modo, o comunicador pegou o microfone, ressaltou que gosta do CR7 e trouxe uma questão: “qual o maior desafio de jogar uma Copa do Mundo aos 41 anos?”. A resposta também foi polêmica.

“É falar com vocês, que não gostam de mim, principalmente. E tu é um deles, que eu sei. Basta te ver uma vez e não te vejo mais. Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência, para chegar nesse nível tem que abdicar de algumas coisas”, declarou Cristiano Ronaldo, em um tom de ironia.

Vale ressaltar que essa é a 6ª participação em Copas do Mundo de CR7, um recorde absoluto junto do goleiro mexicano Ochoa e do atacante Lionel Messi. O momento de perguntas ocorreu antes de Portugal x Espanha, que se enfrentam na segunda-feira (6), às 16h, nos EUA, pelas oitavas de final.

Bechler não gosta de Cristiano Ronaldo?

Apesar da constatação de Cristiano Ronaldo, não existe um conteúdo produzido por Marcelo Bechler que ressalte essa antipatia com o português. No entanto, o jornalista é reconhecido publicamente por exaltar o argentino Lionel Messi, inclusive participando de coberturas do Barcelona.

Uma das publicações fixadas na conta pessoal do Instagram, inclusive, é uma foto com Lionel Messi durante a premiação da Bola de Ouro, que define o melhor jogador do mundo. Logo, internautas especulam que essa maior idolatria ao camisa 10 da Argentina foi que gerou a reação do português.