Copa do Mundo: cartão vermelho de jogador dos Estados Unidos é retirado pela Fifa

Decisão surpreendente da Fifa chamou a atenção de torcedores

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 15:28 (Atualizado às 15:31)
capa da noticia
Legenda: Os Estados Unidos jogaram muito na estreia da Copa
Foto: Frederic J. BROWN / AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Uma decisão surpreendente da Fifa chamou a atenção de torcedores neste domingo (5). A entidade decidiu suspender a expulsão de Balogun, dos Estados Unidos, liberando-o para jogar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026, contra a Bélgica.

O centroavante norte-americano havia sido expulso na partida da 16 avos de final, contra a Bósnia. O árbitro da partida era o brasileiro Raphael Claus. Naturalmente, Balogun estaria suspenso e não poderia jogar o próximo jogo dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos jogaram muito na estreia da Copa
Legenda: Os Estados Unidos jogaram muito na estreia da Copa
Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Porém, com a decisão da Fifa, o cartão vermelho foi retirado, e Balogun liberado da suspensão. De acordo com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a entidade pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar.

O jogo entre Estados Unidos e Bélgica está marcado para esta segunda-feira (6), às 17h, no horário de Brasília. A partida será disputada em Seattle, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, que tem os Estados Unidos como uma das sedes.

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Cristiano Ronaldo troca farpas com jornalista brasileiro em coletiva: 'não gosta de mim'
Jogada

Cristiano Ronaldo troca farpas com jornalista brasileiro em coletiva: 'não gosta de mim'

A cena viralizou nas redes sociais neste domingo (5)

Redação

Há 45 minutos

Imagem da notícia Copa do Mundo: cartão vermelho de jogador dos Estados Unidos é retirado pela Fifa
Jogada

Copa do Mundo: cartão vermelho de jogador dos Estados Unidos é retirado pela Fifa

Decisão surpreendente da Fifa chamou a atenção de torcedores

Daniel Farias

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará acerta contratação de lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo
Jogada

Ceará acerta contratação de lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo

O defensor atuou também no Ferroviário, sendo campeão da Série D em 2018

Alexandre Mota e Daniel Farias

Imagem da notícia Após deixar o Fortaleza, Brítez acerta com o Vitória-BA
Jogada

Após deixar o Fortaleza, Brítez acerta com o Vitória-BA

Ex-capitão tricolor rescindiu contrato com o clube na última quarta-feira (1º)

Alexandre Mota e Fernanda Alves

Imagem da notícia Guarani-SP x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações
Jogada

Guarani-SP x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Lobo tenta vencer sua terceira partida como visitante

Liuê Góis

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (5)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 5 de julho de 2026

Liuê Góis