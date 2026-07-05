Copa do Mundo: cartão vermelho de jogador dos Estados Unidos é retirado pela Fifa

Uma decisão surpreendente da Fifa chamou a atenção de torcedores neste domingo (5). A entidade decidiu suspender a expulsão de Balogun, dos Estados Unidos, liberando-o para jogar as oitavas de final da Copa do Mundo 2026, contra a Bélgica.

O centroavante norte-americano havia sido expulso na partida da 16 avos de final, contra a Bósnia. O árbitro da partida era o brasileiro Raphael Claus. Naturalmente, Balogun estaria suspenso e não poderia jogar o próximo jogo dos Estados Unidos.

Legenda: Os Estados Unidos jogaram muito na estreia da Copa Foto: Frederic J. BROWN / AFP

Porém, com a decisão da Fifa, o cartão vermelho foi retirado, e Balogun liberado da suspensão. De acordo com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a entidade pode suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar.

O jogo entre Estados Unidos e Bélgica está marcado para esta segunda-feira (6), às 17h, no horário de Brasília. A partida será disputada em Seattle, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, que tem os Estados Unidos como uma das sedes.