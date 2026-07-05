Brasil x Noruega: jornalistas projetam classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Seleções entram em campo neste domingo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Vini Jr, jogador da Seleção.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF
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A Seleção Brasileira vai enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo entre as equipes será neste domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), em Nova Jersey. Para os especialistas do Jogada, o Brasil sairá vitorioso do confronto que dará vaga para as quartas da competição. Seria a primeira na história da Canarinho diante do grupo europeu. 

Os oito jornalistas consultados acreditaram que a Seleção vai conseguir a classificação para a próxima fase ao vencer os noruegueses. Na fase de grupos, o Brasil empatou com Marrocos, além de vencer Haiti e Escócia. No primeiro mata-mata, eliminou o Japão.

Pelo Grupo I, os noruegueses estrearam com vitória diante do Iraque, venceram Senegal e foram derrotados pela França. No primeiro duelo de mata-mata, despachou a Costa do Marfim. 

Histórico

As equipes já se enfrentaram quatro vezes na história. Foram três amistos e um durante Copa do Mundo, com dois empates e duas derrotas. No Mundial, o duelo ocorreu em 2010. Veja mais informações aqui.


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