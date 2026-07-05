Brasil x Noruega: jornalistas projetam classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo entre as equipes será neste domingo (5), a partir das 17h (de Brasília), em Nova Jersey. Para os especialistas do Jogada, o Brasil sairá vitorioso do confronto que dará vaga para as quartas da competição. Seria a primeira na história da Canarinho diante do grupo europeu.

Os oito jornalistas consultados acreditaram que a Seleção vai conseguir a classificação para a próxima fase ao vencer os noruegueses. Na fase de grupos, o Brasil empatou com Marrocos, além de vencer Haiti e Escócia. No primeiro mata-mata, eliminou o Japão.

Pelo Grupo I, os noruegueses estrearam com vitória diante do Iraque, venceram Senegal e foram derrotados pela França. No primeiro duelo de mata-mata, despachou a Costa do Marfim.

Histórico

As equipes já se enfrentaram quatro vezes na história. Foram três amistos e um durante Copa do Mundo, com dois empates e duas derrotas. No Mundial, o duelo ocorreu em 2010. Veja mais informações aqui.



CONFIRA OS PALPITES:

Legenda: Confira os palpites do Jogada. Foto: Jogada