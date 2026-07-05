Brasil x Noruega pela Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira encara a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (5). A bola rola às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA, e define o futuro da equipe nacional dentro do torneio.
O time comandado por Carlo Ancelotti chega no embate após vencer o Japão pela fase 16 avos, na abertura do mata-mata. Pelo Grupo C, terminou como líder ao conquistar sete pontos, com duas vitórias: Haiti (3x0) e Escócia (3x0), além de um empate com Marrocos (1x1).
Pelo chaveamento, se avançar, o Brasil conhece o novo adversário do confronto entre México x Inglaterra. O duelo está marcado para domingo (5), às 17h, no Azteca.
Onde assistir
A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo e SBT (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), CazéTV (YouTube), além de NSports e GETV (Streaming).
Palpite
Tabu histórico
O Brasil nunca venceu a Noruega. O país nórdico “se orgulha” de uma invencibilidade histórica.
Ao todo, foram apenas quatro encontros. O primeiro em 1988 terminou com placar de 1 a 1. Depois, em 1997, a Noruega venceu por 4 a 2, em novo amistoso. Já na Copa do Mundo de 1998, a equipe canarinha perdeu a liderança do grupo na época ao perder de novo, desta vez por 2 a 1 - Bebeto marcou o gol do Brasil. Por fim, a última vez que duelaram foi em 2006, e a partida terminou 1 a 1.
- 1988 | Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)
- 1997 | Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)
- 1998 | Brasil 1 x 2 Noruega (Copa do Mundo)
- 2006 | Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)
Raphinha e Neymar
A grande novidade do Brasil é o atacante Raphinha. O atleta se machucou contra o Haiti e desfalcou a equipe contra Escócia e Japão. No entanto, retornou aos treinos ao longo da semana e deve ser relacionado por Ancelotti. Já Neymar se recuperou 100% do problema muscular e ficou disponível para atuar durante todo o jogo, se a comissão desejar.
Vale ressaltar que a equipe não conta o meia Lucas Paquetá. O jogador sofreu uma lesão séria diante do Japão e tem prazo de recuperação apenas para uma eventual final.
Prováveis escalações
- Brasil | Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Gabriel Martinelli, Rayan e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
- Noruega | Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, P. Berg e Odegaard; Nusa, Sorloth e Haaland. Técnico: Stale Solbakken.
Brasil x Noruega | Ficha técnica
- Competição: Copa do Mundo - Oitavas de Final
- Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA
- Data: 5 de julho de 2026, domingo
- Horário: 17h (de Brasília)
- Árbitro: Ismail Elfath (EUA)