Ceará acerta contratação de lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo

O Ceará acertou a contratação do lateral-esquerdo Sávio. O atleta de 31 anos estava livre no mercado desde a rescisão contratual com o Remo, em março de 2026.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, o defensor tem desembarque na capital cearense previsto para segunda-feira (6), quando faz exames para a assinatura do contrato. Sem espaço no clube paraense, participou de apenas seis jogos na atual temporada, com uma assistência.

O afastamento foi uma decisão do então treinador colombiano Juan Carlos Osório, que pontuou episódios de falta de disciplina em campo. “Sávio é muito bom jogador, mas é indisciplinado. E hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados. Eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Então, Sávio, boa sorte. Seguramente vai encontrar outro time, pois joga muito bem, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", afirmou na época.

Legenda: O técnico colombiano Juan Carlos Osorio foi demitido do Remo em março de 2026 Foto: Samara Miranda / Remo

Apesar da decisão, Sávio teve papel importante no Remo, onde estava desde 2024. No período, foram 35 partidas, com dois gols e cinco assistências, além das conquistas dos títulos do Campeonato Paraense e da Supercopa Grão-Pará, e de acessos consecutivos no time até a Série A.

Natural de Araquara, em São Paulo, iniciou a carreira na Ferroviária-SP. Depois acumulou passagem por diversas equipes como América-MG, Goiás e Rio Ave, de Portugal. Já pelo futebol cearense, atuou no Ferroviário em 2018, se sagrando campeão da Série D do Brasileiro pelo Tubarão da Barra.

Mercado da bola

O Ceará segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B. De forma oficial, o clube já anunciou o lateral-direito Bryan Borges e o meia Lucas Mugni. Já como nomes acertados, para além do lateral-esquerdo Sávio, o Vovô também fechou com o atacante Rian Santana, do CSA.

No momento, ainda busca mais peças para o técnico Daniel Paulista, recém-chegado no clube. Um dos alvos é o goleiro Gabriel Vasconcelos, atualmente do Vitória-BA.