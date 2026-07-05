Ceará acerta contratação de lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo

O defensor atuou também no Ferroviário, sendo campeão da Série D em 2018

Escrito por Alexandre Mota e Daniel Farias jogada@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 13:00 (Atualizado às 13:10)
capa da noticia
Legenda: O lateral-esquerdo Sávio defendia o Remo desde a temporada de 2024
Foto: divulgação / Remo
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O Ceará acertou a contratação do lateral-esquerdo Sávio. O atleta de 31 anos estava livre no mercado desde a rescisão contratual com o Remo, em março de 2026.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, o defensor tem desembarque na capital cearense previsto para segunda-feira (6), quando faz exames para a assinatura do contrato. Sem espaço no clube paraense, participou de apenas seis jogos na atual temporada, com uma assistência.

O afastamento foi uma decisão do então treinador colombiano Juan Carlos Osório, que pontuou episódios de falta de disciplina em campo. “Sávio é muito bom jogador, mas é indisciplinado. E hoje, no meu time, não quero jogadores indisciplinados. Eu quero um time de atletas comprometidos com o Remo. Então, Sávio, boa sorte. Seguramente vai encontrar outro time, pois joga muito bem, mas eu não concordo com jogadores que não estão comprometidos 100% com o time", afirmou na época.

O técnico colombiano Juan Carlos Osorio foi demitido do Remo em março de 2026
Legenda: O técnico colombiano Juan Carlos Osorio foi demitido do Remo em março de 2026
Foto: Samara Miranda / Remo

Apesar da decisão, Sávio teve papel importante no Remo, onde estava desde 2024. No período, foram 35 partidas, com dois gols e cinco assistências, além das conquistas dos títulos do Campeonato Paraense e da Supercopa Grão-Pará, e de acessos consecutivos no time até a Série A.

Natural de Araquara, em São Paulo, iniciou a carreira na Ferroviária-SP.  Depois acumulou passagem por diversas equipes como América-MG, Goiás e Rio Ave, de Portugal. Já pelo futebol cearense, atuou no Ferroviário em 2018, se sagrando campeão da Série D do Brasileiro pelo Tubarão da Barra.

Mercado da bola

O Ceará segue ativo no mercado em busca de reforços para a sequência da Série B. De forma oficial, o clube já anunciou o lateral-direito Bryan Borges e o meia Lucas Mugni. Já como nomes acertados, para além do lateral-esquerdo Sávio, o Vovô também fechou com o atacante Rian Santana, do CSA.

No momento, ainda busca mais peças para o técnico Daniel Paulista, recém-chegado no clube. Um dos alvos é o goleiro Gabriel Vasconcelos, atualmente do Vitória-BA

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/brasileirão série b Esportes/ceará sporting club Esportes/futebol Esportes/mercado da bola

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Quem fez gols de pênalti pelo Brasil em Copas? Veja a lista completa
Jogada

Quem fez gols de pênalti pelo Brasil em Copas? Veja a lista completa

Dez jogadores diferentes balançaram as redes para a Seleção em Mundiais

Crisneive Silveira

Há 16 minutos

Imagem da notícia Cristiano Ronaldo troca farpas com jornalista brasileiro em coletiva: 'não gosta de mim'
Jogada

Cristiano Ronaldo troca farpas com jornalista brasileiro em coletiva: 'não gosta de mim'

A cena viralizou nas redes sociais neste domingo (5)

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Copa do Mundo: cartão vermelho de jogador dos Estados Unidos é retirado pela Fifa
Jogada

Copa do Mundo: cartão vermelho de jogador dos Estados Unidos é retirado pela Fifa

Decisão surpreendente da Fifa chamou a atenção de torcedores

Daniel Farias

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará acerta contratação de lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo
Jogada

Ceará acerta contratação de lateral-esquerdo Sávio, ex-Remo

O defensor atuou também no Ferroviário, sendo campeão da Série D em 2018

Alexandre Mota e Daniel Farias

Imagem da notícia Após deixar o Fortaleza, Brítez acerta com o Vitória-BA
Jogada

Após deixar o Fortaleza, Brítez acerta com o Vitória-BA

Ex-capitão tricolor rescindiu contrato com o clube na última quarta-feira (1º)

Alexandre Mota e Fernanda Alves

Imagem da notícia Guarani-SP x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações
Jogada

Guarani-SP x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

Lobo tenta vencer sua terceira partida como visitante

Liuê Góis