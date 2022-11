Zé Vaqueiro passa noite em culto evangélico após rumor de separação

O cantor Zé Vaqueiro passou a noite em evento religioso do pregador Deive Leonardo, em Fortaleza, na noite de sábado (19). Em vídeo no Instagram, ele apareceu em carro sem a companhia da esposa, a cearense Ingra Soares.

O storie do artista sem a companheira atiçou os fãs do forrozeiro sobre o fim do casório. Pela tarde, Ingra Soares havia arquivado várias fotos do casal.

"Acabei de sair do culto do Deive Leonardo, aqui Fortaleza. Uma benção, graças a Deus. Noite maravilhosa, escutar a palavra. Agora e jantar, descansar, porque amanhã já vamos para show, se Deus quiser. De muito trabalho e muita correria. Vem muita novidade por aí", relatou Zé Vaqueiro.

Fotos da gravidez e na TV Globo permanecem

Legenda: Ingra Soares manteve apenas duas fotos com o cantor no Instagram. Foto: Reprodução

A cearense Ingra Soares deixou apenas duas fotos com o artista no feed do Instagram: uma dos dois em camarim da TV Globo e outra durante o período da gravidez.

Os dois estão juntos há mais de três anos, mas o casamento só aconteceu em outubro do ano passado.

Em nota, a assessoria de Zé Vaqueiro afirmou que o casal passa por um momento difícil. "O casal não passa por um bom momento, mas entendemos ser um assunto extremamente de cunho pessoal e que será resolvido entre eles com sabedoria, tendo em ponto comum o respeito e bem-estar da família".

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit