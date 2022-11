Xororó testa positivo para Covid-19 pela segunda vez e adia show de dupla

O sertanejo Xororó utilizou o perfil no Instagram para informar os fãs sobre o diagnóstico positivo para Covid-19. A informação foi publicada no sábado (19). Um dia antes, ele chegou a realizar show em Fortaleza (CE).

Por conta do teste positivo da doença, o sertanejo precisou adiar o show que teria à noite, na cidade de Jaguariúna, no interior do estado de São Paulo.

"Apesar de continuar me cuidando e muito, testei pela segunda vez para a Covid-19", declarou o sertanejo em vídeo postado na rede social.

Show adiado para dezembro

O show da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, que iria acontecer neste sábado, em Jaguariúna (SP), foi adiado para o dia 16 de dezembro.

"Obrigado pela compreensão e carinho! Em breve estarei de volta aos palcos", finalizou o sertanejo.