Kaká Diniz é hospitalizado após Simone Mendes e o filho enfrentarem gastroenterite

Após a cantora Simone Mendes ser internada, na segunda-feira (29), devido a uma gastroenterite, inflamação que afeta estômago e intestino, o marido dela, o empresário Kaká Diniz, também precisou de atendimento hospitalar, embora por um motivo diferente: uma lesão no tornozelo direito.

Em seus Stories no Instagram, Kaká compartilhou imagens do tornozelo bastante inchado enquanto circulava pelo hospital em uma cadeira de rodas. Sem entrar em detalhes sobre o acidente, ele escreveu: "Presente do fim de noite! Amanhã falo sobre".

O empresário aproveitou para alertar os seguidores sobre o vírus que tem atingido sua família. "Terceira semana seguida aqui. Cuidem-se! Esse rotavírus está pegando todo mundo! Lá em casa, somente eu escapei, até agora", publicou.

Veja também É Hit Simone diz que limpa a casa e sabe 'fazer tudo' se a empregada falta É Hit Simone Mendes é levada a hospital e tem diagnóstico de gastroenterite

Recentemente, o filho mais velho do casal, Henry, de 10 anos, também precisou ser levado ao hospital para tratamento da gastroenterite. A informação foi confirmada à Quem pela assessoria da cantora, que revelou que a criança precisou receber medicação na veia para se recuperar.