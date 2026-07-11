Sana 2026 Parte 2: primeiro dia reúne milhares de fãs da cultura pop em Fortaleza

O primeiro dia do Sana 2026 Parte 2 reuniu milhares de apaixonados pela cultura pop e geek, nessa sexta-feira (10), em uma programação no Centro de Eventos do Ceará, com direito a atrações nacionais, campeonatos de games, concursos de cosplay, espaços temáticos e ações sociais. O evento segue até o domingo (12).

Ao longo do primeiro dia, os visitantes acompanharam apresentações de criadores de conteúdo, campeonatos de e-sports, atividades de K-pop, workshops, além de visitar as dezenas de estandes dedicados à cultura geek, com quadrinhos, games, tecnologia, literatura, colecionáveis e artistas independentes.

Ações de impacto social também marcaram o primeiro dia do festival. Entre elas, o GeekPatas, maior evento de adoção de animais do Ceará, que iniciou uma nova edição promovendo adoção responsável e conscientização sobre o bem-estar animal. Já o ingresso social segue incentivando a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos e ração para instituições beneficentes.

Na avaliação do presidente da Fundação Sana, Daniel Braga, o primeiro dia confirma a força do Sana como um dos maiores eventos de cultura pop do Brasil.

O Sana é muito mais do que um festival de entretenimento. É um espaço de encontro entre gerações, de valorização da cultura, da criatividade, da economia criativa e também da solidariedade. Ver o Centro de Eventos cheio desde os primeiros momentos demonstra a força que o evento conquistou ao longo de mais de duas décadas" Daniel Braga Presidente da Fundação Sana,

Legenda: Mantendo uma das maiores tradições do festival, vários cosplayers se reuniram no primeiro dia do evento. Foto: Lia de Paula.

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Programação do fim de semana

Ao longo dos três dias de festival, a expectativa da organização é de receber mais de 130 mil visitantes, movimentando assim cerca de R$ 25 milhões na economia cearense.

A programação deste sábado (11) e domingo (12) conta com algumas das atrações mais aguardadas do evento, incluindo o ator sul-coreano Park Sung-hoon, conhecido pelos sucessos Round 6 e Rainha das Lágrimas; a apresentação da banda japonesa FLOW, intérprete de músicas de animes como Naruto e Code Geass; além do ator Giancarlo Esposito, um dos grandes nomes do cinema e da televisão mundial.

O coordenador de dublês e diretor de ação hollywoodiano J. J. Perry, responsável por filmes como John Wick e Velozes & Furiosos, estará em um painel, ao lado do diretor Halder Gomes e do ator Edmilson Filho, para compartilhar experiências dos bastidores das grandes produções do cinema de ação e participará de um bate-papo com os fãs.

No domingo ainda tem um grande encontro com o elenco do filme “O Shaolin do Sertão 2”, que chegará às salas de cinema em agosto. Os atores prometem aproximar os fãs do universo da produção, destacando o processo criativo, as gravações e os desafios da sequência de um dos filmes mais marcantes do cinema com a cara do Ceará.

Além disso, os espaços temáticos permaneceram movimentados durante toda a programação. A Vila dos Artistas reuniu ilustradores e quadrinistas de diversas regiões do país, promovendo encontro entre criadores e fãs; enquanto áreas dedicadas à cultura japonesa, medieval, games e tecnologia ofereceram experiências imersivas para visitantes de todas as idades.

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