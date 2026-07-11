Sana 2026 Parte 2: primeiro dia reúne milhares de fãs da cultura pop em Fortaleza

Expectativa da organização é receber mais de 130 mil visitantes ao longo dos três dias de evento.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 08:25 (Atualizado às 08:42)
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Legenda: Programação foi aberta com artistas nacionais, competições, ações sociais e espaços temáticos para públicos de todas as idades.
Foto: Lia de Paula.

O primeiro dia do Sana 2026 Parte 2 reuniu milhares de apaixonados pela cultura pop e geek, nessa sexta-feira (10), em uma programação no Centro de Eventos do Ceará, com direito a atrações nacionais, campeonatos de games, concursos de cosplay, espaços temáticos e ações sociais. O evento segue até o domingo (12). 

Ao longo do primeiro dia, os visitantes acompanharam apresentações de criadores de conteúdo, campeonatos de e-sports, atividades de K-pop, workshops, além de visitar as dezenas de estandes dedicados à cultura geek, com quadrinhos, games, tecnologia, literatura, colecionáveis e artistas independentes.

Ações de impacto social também marcaram o primeiro dia do festival. Entre elas, o GeekPatas, maior evento de adoção de animais do Ceará, que iniciou uma nova edição promovendo adoção responsável e conscientização sobre o bem-estar animal. Já o ingresso social segue incentivando a solidariedade por meio da arrecadação de alimentos e ração para instituições beneficentes.

Na avaliação do presidente da Fundação Sana, Daniel Braga, o primeiro dia confirma a força do Sana como um dos maiores eventos de cultura pop do Brasil.

O Sana é muito mais do que um festival de entretenimento. É um espaço de encontro entre gerações, de valorização da cultura, da criatividade, da economia criativa e também da solidariedade. Ver o Centro de Eventos cheio desde os primeiros momentos demonstra a força que o evento conquistou ao longo de mais de duas décadas"
Daniel Braga
Presidente da Fundação Sana,

Mantendo uma das maiores tradições do festival, vários cosplayers se reuniram no primeiro dia do evento.
Legenda: Mantendo uma das maiores tradições do festival, vários cosplayers se reuniram no primeiro dia do evento.
Foto: Lia de Paula.

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Programação do fim de semana 

Ao longo dos três dias de festival, a expectativa da organização é de receber mais de 130 mil visitantes, movimentando assim cerca de R$ 25 milhões na economia cearense. 

A programação deste sábado (11) e domingo (12) conta com algumas das atrações mais aguardadas do evento, incluindo o ator sul-coreano Park Sung-hoon, conhecido pelos sucessos Round 6 e Rainha das Lágrimas; a apresentação da banda japonesa FLOW, intérprete de músicas de animes como Naruto e Code Geass; além do ator Giancarlo Esposito, um dos grandes nomes do cinema e da televisão mundial.

O coordenador de dublês e diretor de ação hollywoodiano J. J. Perry, responsável por filmes como John Wick e Velozes & Furiosos, estará em um painel, ao lado do diretor Halder Gomes e do ator Edmilson Filho, para compartilhar experiências dos bastidores das grandes produções do cinema de ação e participará de um bate-papo com os fãs.

No domingo ainda tem um grande encontro com o elenco do filme “O Shaolin do Sertão 2”, que chegará às salas de cinema em agosto. Os atores prometem aproximar os fãs do universo da produção, destacando o processo criativo, as gravações e os desafios da sequência de um dos filmes mais marcantes do cinema com a cara do Ceará.

Além disso, os espaços temáticos permaneceram movimentados durante toda a programação. A Vila dos Artistas reuniu ilustradores e quadrinistas de diversas regiões do país, promovendo encontro entre criadores e fãs; enquanto áreas dedicadas à cultura japonesa, medieval, games e tecnologia ofereceram experiências imersivas para visitantes de todas as idades.

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