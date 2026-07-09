Reabastecimento de água na Grande Fortaleza deve ser totalmente normalizado até o fim da quinta (9)

Cagece informou que 90% da área afetada por suspensão na quarta-feira (8) já está com água disponível.

Escrito por João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 15:48 (Atualizado às 15:49)
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Legenda: Abastecimento encontra-se em "fase de reequilíbrio" segundo a Cagece.
Foto: José Leomar / SVM.

Após a suspensão de água ocorrida na quarta-feira (8) em Fortaleza e mais seis municípios cearenses, a normalização completa do serviço de abastecimento deve ocorrer até o fim desta quinta-feira (9), segundo informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) ao Diário do Nordeste.

A interrupção do fornecimento ocorrida no último dia 8 em Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz e Maranguape atingiu mais de 180 bairros das sete cidades e estava prevista para ocorrer entre 6 e 21 horas da quarta-feira.

A partir da demanda sobre a situação do restabelecimento do serviço feita pela reportagem, a Cagece informou que 90% da área afetada pela interrupção já estava “com água disponível no hidrômetro dos imóveis” por volta de 14h40.

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“A expectativa é que todas as áreas da RMF afetadas pela paralisação tenham o fornecimento totalmente normalizado, com pressão e vazão adequadas na rede, até o fim do dia desta quinta-feira (9)”, garantiu a companhia.

Segundo a Cagece, os serviços que levaram à suspensão da água foram concluídos “uma hora antes do prazo inicialmente estimado” e o abastecimento foi retomado em seguida

“Como o sistema funciona por pressão, nesta quinta-feira (9), o abastecimento encontra-se em fase de reequilíbrio, etapa necessária para que a água volte gradualmente a todas as áreas atendidas pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Gavião”, explicou.

“Modernização da infraestrutura”

A suspensão da quarta-feira (8) ocorreu para realização de melhorias na ETA Gavião que integram “ações de modernização da infraestrutura do macrossistema da RMF” para mais segurança e eficiência no fornecimento de água.

Na nota enviada ao Diário do Nordeste, a Cagece ressaltou que somente a ETA Gavião teve paralisação temporária do serviço. 

“Assim, a área Oeste de Fortaleza não teve o abastecimento impactado, tendo em vista a operação normal da Estação de Tratamento de Água Oeste (ETA Oeste)”, afirmou. Por isso, o abastecimento seguiu normal em bairros como Barra do Ceará, Antônio Bezerra, Bela Vista e Parquelândia, conforme a companhia.

Informações ou reclamações

Caso os clientes da Cagece queiram ter mais informações ou registrar reclamação sobre o serviço, a companhia tem diferentes canais de atendimento.

É possível ligar para o número 0800 275 0195, acessar o Cagece App (disponível para Android e iOS), ou falar com a assistente virtual Gesse, que atende pelo site da companhia.

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