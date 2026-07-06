180 bairros de Fortaleza e Região Metropolitana terão falta de água nesta semana; saiba quais

Sete cidades cearenses terão o serviço de abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (8). A lista inclui os municípios de Fortaleza, Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz e Maranguape.
Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a interrupção do fornecimento de água da Estação de Tratamento Gavião (ETA Gavião) se dará entre 6h e 21h da quarta-feira.
Ainda conforme a Cagece, o motivo é uma série de reparos em equipamentos do sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza que objetiva "otimizar a segurança das instalações e assegurar eficiência e continuidade no fornecimento de água".
Finalmente, a companhia informou que o reabastecimento do serviço ocorrerá de forma gradual após os serviços, sem horário exato. Em áreas elevadas ou distantes da estação de tratamento, por exemplo, a normalização pode durar até 48 horas.
Portanto, a Cagece orienta que habitantes dos bairros atingidos armazenem água com antecedência.
Veja a lista completa de municípios e bairros afetados:
Fortaleza (99 bairros)
- Aerolândia
- Aeroporto
- Aldeota
- Alto da Balança
- Ancuri
- Aracapé
- Autran Nunes
- Barroso
- Bela Vista
- Benfica
- Boa Vista
- Bom Futuro
- Bom Jardim
- Bom Sucesso
- Cais do Porto
- Cajazeiras
- Cambeba
- Canindezinho
- Castelão
- Centro
- Cidade 2000
- Cidade dos Funcionários
- Coaçu
- Cocó
- Conjunto Ceará
- Conjunto Esperança
- Conjunto Palmeiras
- Couto Fernandes
- Curió
- Damas
- De Lourdes
- Dias Macedo
- Dionísio Torres
- Dom Lustosa
- Edson Queiroz
- Engenheiro Luciano Cavalcante
- Farias Brito
- Fátima
- Genibaú
- Granja Lisboa
- Granja Portugal
- Guajeru
- Guararapes
- Henrique Jorge
- Itaoca
- Itaperi
- Jacarecanga
- Jangurussu
- Jardim América
- Jardim Cearense
- Jardim das Oliveiras
- João 23
- Jóquei Clube
- José Bonifácio
- José de Alencar
- Lagoa Redonda
- Manoel Sátiro
- Manuel Dias Branco
- Maraponga
- Meireles
- Messejana
- Mondubim
- Montese
- Moura Brasil
- Mucuripe
- Novo Mondubim
- Pan Americano
- Papicu
- Parque Dois Irmãos
- Parque Iracema
- Parque Manibura
- Parque Presidente Vargas
- Parque Santa Maria
- Parque Santa Rosa
- Parque São José
- Parangaba
- Parreão
- Passaré
- Paupina
- Pedras
- Pici
- Planalto Ayrton Senna
- Prefeito José Walter
- Praia de Iracema
- Praia do Futuro I
- Praia do Futuro II
- Raquel de Queiroz (Dendê)
- Rodolfo Teófilo
- Sabiaguaba
- Salinas
- Sapiranga
- São Bento
- São João do Tauape
- Serrinha
- Siqueira
- Varjota
- Vicente Pinzon
- Vila Peri
- Vila União
Maracanaú (30 bairros)
- Acaracuzinho
- Alto Alegre
- Alto da Mangueira
- Bandeirantes
- Bela Vista
- Centro de Maracanaú
- Cidade Nova
- Conjunto Timbó
- Coqueiral Colônia Antônio Justa
- Cágado
- Horto
- Jardim das Serras
- Jari
- Jaçanaú
- Jenipapeiro
- Jereissati I
- Jereissati II
- Luzardo Viana
- Metrópole
- Mucunã
- Nova Vida
- Novo Maracanaú
- Novo Oriente
- Olho D'água
- Pajuçara
- Park Maracanaú
- Piratininga
- Santo Sátiro
- Siqueira
- Tijuca
Pacatuba (17 bairros)
- Alto Fechado
- Boa Vista
- Bom Futuro
- Bom Retiro
- Jereissati III
- Mãe Rainha III
- Monguba
- Morada da Boa Vizinhança I
- Morada da Boa Vizinhança II (Mãe Rainha)
- Morada das Flores
- Morada das Pétalas
- Morada dos Buquês
- Orgulho do Ceará
- Pavuna
- Planalto Benjamin
- Timbó Velho
- Vila das Flores
Itaitinga (7 bairros)
- Barrocão
- Caracanga
- Gereraú
- Jabuti
- Parque Dom Pedro
- Parque dos Pássaros
- Ponta da Serra
Eusébio
Todos os bairros, incluindo Coité e Santo Antônio
Aquiraz (1 bairro)
- Jacundá
Maranguape (2 bairros)
- Novo Maranguape I
- Novo Maranguape I