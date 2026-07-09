Passe para motoristas da Uber começa a valer a partir de 13 de julho em Fortaleza

Motociclistas parceiros da Uber em Fortaleza começaram a receber uma notificação informando que o "Passe para Motoristas" passará a ser o modelo padrão para viagens do Uber Moto na capital cearense, a partir da próxima segunda-feira (13).

Ao Diário do Nordeste, a plataforma confirmou que a nova modalidade como parte da expansão do serviço para novas localidades.

A mensagem enviada aos parceiros e compartilhada nas redes sociais informa que, com a mudança, os motociclistas deixarão de pagar a taxa de serviço da Uber em viagens com passageiros e passarão a pagar apenas o valor do passe.

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"Ganhar dinheiro com o Uber Moto está prestes a ficar mais simples. A partir de 13/07/2026, o Passe para Motoristas será o modelo padrão para você dirigir com Uber Moto. Com ele, você deixa de pagar taxa de serviço nas viagens com passageiros e passa a pagar apenas o valor do Passe", diz o comunicado enviado pela empresa.

A Uber ressalta que o "Passe para Motoristas" se aplica exclusivamente às viagens com passageiros. O benefício não é válido para corridas de "Entregas" nem para o "Uber Envios".

O 'Passe para Motoristas' oferece duas formas de contratação

Passe por tempo: o motorista paga uma taxa fixa válida por 24 ou 72 horas. O período começa a contar a partir da compra e segue continuamente, independentemente do uso do aplicativo.

Passe por ganhos: o parceiro paga uma taxa única e realiza viagens sem cobrança adicional de taxa de serviço até atingir um valor máximo de ganhos definido diretamente no aplicativo Uber Driver.

Segundo a Uber, os valores da assinatura variam de acordo com a região e as características de cada mercado. As informações sobre preços e disponibilidade podem ser consultadas na aba "Passe para Motoristas" do aplicativo Uber Driver.

Em caso de dúvidas, os parceiros podem entrar em contato com o suporte da plataforma, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.