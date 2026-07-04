Quatro meses após desaparecimento de cearense, autoridades do Reino Unido divulgam novas imagens

Novo vídeo divulgado neste sábado (4) pela Polícia de Essex, no Reino Unido, mostra a psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, em uma área portuária em Brightlingsea, no condado de Essex.

Este sábado marca exatos quatro meses desde o desaparecimento da psicóloga, cujo paradeiro ainda é desconhecido.

Nas imagens, além de Vitória, é possível ver uma pessoa que a polícia de Essex declara acreditar "fortemente ser o homem de 31 anos" que estava com a cearense no dia do desaparecimento.

As imagens mostram os últimos movimentos de Vitória em Brightlingsea entre os dias 3 e 4 de março deste ano, data do desaparecimento da psicóloga. No vídeo, há um compilado cronológico dos acontecimentos.

"Embora as investigações tenham sido extensas, as informações obtidas até o momento não forneceram evidências de qualquer atividade substancial ou inesperada após o desaparecimento de Vitória", declara Anna Granger, superintendente detetive da polícia de Essex.

Entenda o caso

A psicóloga cearense Vitória Barreto viajou para o exterior em janeiro deste ano para participar de atividades acadêmicas e de um congresso no exterior.

Ela chegou a Londres no fim de fevereiro. Dias depois, em 4 de março, são divulgadas as últimas imagens conhecidas de Vitória, caminhando em Brightlingsea.

Ela teria ainda usado uma das embarcações na marina da localidade, e vários pertences dela foram encontrados.

Legenda: Vitória Figueiredo Barreto é cearense, mas estava fora do Brasil desde janeiro deste ano. Foto: Arquivo Pessoal.

Linha do tempo do desaparecimento: