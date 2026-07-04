Quatro meses após desaparecimento de cearense, autoridades do Reino Unido divulgam novas imagens

Novo vídeo divulgado neste sábado (4) pela Polícia de Essex, no Reino Unido, mostra a psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, em uma área portuária em Brightlingsea, no condado de Essex.
Este sábado marca exatos quatro meses desde o desaparecimento da psicóloga, cujo paradeiro ainda é desconhecido.
Nas imagens, além de Vitória, é possível ver uma pessoa que a polícia de Essex declara acreditar "fortemente ser o homem de 31 anos" que estava com a cearense no dia do desaparecimento.
As imagens mostram os últimos movimentos de Vitória em Brightlingsea entre os dias 3 e 4 de março deste ano, data do desaparecimento da psicóloga. No vídeo, há um compilado cronológico dos acontecimentos.
"Embora as investigações tenham sido extensas, as informações obtidas até o momento não forneceram evidências de qualquer atividade substancial ou inesperada após o desaparecimento de Vitória", declara Anna Granger, superintendente detetive da polícia de Essex.
Entenda o caso
A psicóloga cearense Vitória Barreto viajou para o exterior em janeiro deste ano para participar de atividades acadêmicas e de um congresso no exterior.
Ela chegou a Londres no fim de fevereiro. Dias depois, em 4 de março, são divulgadas as últimas imagens conhecidas de Vitória, caminhando em Brightlingsea.
Ela teria ainda usado uma das embarcações na marina da localidade, e vários pertences dela foram encontrados.
Linha do tempo do desaparecimento:
- Janeiro de 2026 - Vitória viaja para o exterior para participar de atividades acadêmicas e de um congresso no Marrocos.
- Final de fevereiro de 2026 – Vitória chega ao Reino Unido e passa alguns dias em Londres antes de seguir para a cidade costeira de Southend-on-Sea, no condado de Essex.
- 3 de março de 2026 – Familiares têm o último contato conhecido com Vitória. Neste mesmo dia, são registradas as últimas movimentações bancárias da psicóloga.
- 4 de março de 2026 – O desaparecimento é comunicado à Polícia de Essex. Imagens de câmeras de segurança mostram Vitória caminhando em Brightlingsea durante a madrugada.
- Primeira semana de março – A Polícia de Essex inicia buscas terrestres e marítimas na região costeira, contando com apoio de equipes especializadas e voluntários.
- 10 de março de 2026 – A bolsa de Vitória é localizada durante as operações de busca.
- 11 de março de 2026 – Novas imagens divulgadas pela polícia mostram a psicóloga utilizando uma embarcação na marina de Brightlingsea pouco antes do desaparecimento.
- 12 de março de 2026 – Investigadores informam que um dos coletes salva-vidas da embarcação usada por Vitória não foi encontrado.
- 14 e 15 de março de 2026 – Equipes de busca localizam o notebook e capa protetora da psicóloga. O celular, o passaporte e os cartões bancários continuam desaparecidos.
- Março e abril de 2026 – A Polícia amplia a busca para áreas costeiras, rios, marinas e propriedades da região. Familiares viajam ao Reino Unido para acompanhar as investigações.
- 5 de maio de 2026 – No marco de dois meses do desaparecimento, a Polícia de Essex renova o apelo por informações e pede que moradores verifiquem anexos, garagens, galpões, porões e imóveis desocupados.
- Maio e junho de 2026 – Campanhas nas redes sociais mantêm a mobilização em torno do caso, com apoio da comunidade brasileira no Reino Unido.
- 12 de junho de 2026 (100 dias de desaparecimento) – Marina Figueiredo Barreto, irmã de Vitória, divulga vídeo por meio da Polícia de Essex agradecendo o apoio recebido e pedindo que a população continue procurando pistas e verificando locais que possam ajudar a localizar a psicóloga.
- 4 de julho (quatro meses de desaparecimento) - Polícia de Essex divulga vídeo com imagens inéditas, compilando informações cronológicas sobre o desaparecimento de Vitória.