Quatro meses após desaparecimento de cearense, autoridades do Reino Unido divulgam novas imagens

Segundo informações adicionais, Vitória Figueiredo Barreto estava acompanhada de homem na noite do desaparecimento.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 21:54

Novo vídeo divulgado neste sábado (4) pela Polícia de Essex, no Reino Unido, mostra a psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, em uma área portuária em Brightlingsea, no condado de Essex.

Este sábado marca exatos quatro meses desde o desaparecimento da psicóloga, cujo paradeiro ainda é desconhecido.

Nas imagens, além de Vitória, é possível ver uma pessoa que a polícia de Essex declara acreditar "fortemente ser o homem de 31 anos" que estava com a cearense no dia do desaparecimento. 

As imagens mostram os últimos movimentos de Vitória em Brightlingsea entre os dias 3 e 4 de março deste ano, data do desaparecimento da psicóloga. No vídeo, há um compilado cronológico dos acontecimentos. 

"Embora as investigações tenham sido extensas, as informações obtidas até o momento não forneceram evidências de qualquer atividade substancial ou inesperada após o desaparecimento de Vitória", declara Anna Granger, superintendente detetive da polícia de Essex.

Entenda o caso

A psicóloga cearense Vitória Barreto viajou para o exterior em janeiro deste ano para participar de atividades acadêmicas e de um congresso no exterior.

Ela chegou a Londres no fim de fevereiro. Dias depois, em 4 de março, são divulgadas as últimas imagens conhecidas de Vitória, caminhando em Brightlingsea.

Ela teria ainda usado uma das embarcações na marina da localidade, e vários pertences dela foram encontrados.

Vitória Figueiredo Barreto é cearense, mas estava fora do Brasil desde janeiro deste ano.
Legenda: Vitória Figueiredo Barreto é cearense, mas estava fora do Brasil desde janeiro deste ano.
Foto: Arquivo Pessoal.

Linha do tempo do desaparecimento:

  • Janeiro de 2026 - Vitória viaja para o exterior para participar de atividades acadêmicas e de um congresso no Marrocos.
  • Final de fevereiro de 2026 – Vitória chega ao Reino Unido e passa alguns dias em Londres antes de seguir para a cidade costeira de Southend-on-Sea, no condado de Essex.
  • 3 de março de 2026 – Familiares têm o último contato conhecido com Vitória. Neste mesmo dia, são registradas as últimas movimentações bancárias da psicóloga.
  • 4 de março de 2026 – O desaparecimento é comunicado à Polícia de Essex. Imagens de câmeras de segurança mostram Vitória caminhando em Brightlingsea durante a madrugada.
  • Primeira semana de março – A Polícia de Essex inicia buscas terrestres e marítimas na região costeira, contando com apoio de equipes especializadas e voluntários.
  • 10 de março de 2026 – A bolsa de Vitória é localizada durante as operações de busca.
  • 11 de março de 2026 – Novas imagens divulgadas pela polícia mostram a psicóloga utilizando uma embarcação na marina de Brightlingsea pouco antes do desaparecimento.
  • 12 de março de 2026 – Investigadores informam que um dos coletes salva-vidas da embarcação usada por Vitória não foi encontrado.
  • 14 e 15 de março de 2026 – Equipes de busca localizam o notebook e capa protetora da psicóloga. O celular, o passaporte e os cartões bancários continuam desaparecidos.
  • Março e abril de 2026 – A Polícia amplia a busca para áreas costeiras, rios, marinas e propriedades da região. Familiares viajam ao Reino Unido para acompanhar as investigações.
  • 5 de maio de 2026 – No marco de dois meses do desaparecimento, a Polícia de Essex renova o apelo por informações e pede que moradores verifiquem anexos, garagens, galpões, porões e imóveis desocupados.
  • Maio e junho de 2026 – Campanhas nas redes sociais mantêm a mobilização em torno do caso, com apoio da comunidade brasileira no Reino Unido.
  • 12 de junho de 2026 (100 dias de desaparecimento) – Marina Figueiredo Barreto, irmã de Vitória, divulga vídeo por meio da Polícia de Essex agradecendo o apoio recebido e pedindo que a população continue procurando pistas e verificando locais que possam ajudar a localizar a psicóloga.
  • 4 de julho (quatro meses de desaparecimento) - Polícia de Essex divulga vídeo com imagens inéditas, compilando informações cronológicas sobre o desaparecimento de Vitória.
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