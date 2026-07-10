Morre o psiquiatra cearense Josué Viana de Castro Filho aos 90 anos, em Fortaleza

Médico era um dos nomes mais renomados da medicina e da literatura psiquiátrica do Ceará.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 15:08
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Legenda: Corpo dele será cremado em Itaitinga, na Região Metropolitana.
Foto: Reprodução.

Morreu aos 90 anos, nesta sexta-feira (10), o médico Josué Viana de Castro Filho, um dos nomes mais renomados da medicina psiquiátrica do Ceará.

O falecimento foi comunicado pela família no início da manhã de hoje. Ele será cremado no Crematório Parque Anjo da Guarda, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Josué era casado com Branca de Castro e pai de Josué Viana de Castro Neto, médico cardiologista conhecido pelo uso da videocirurgia cardíaca minimamente invasiva.

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Quem foi Alberto Lima de Souza?

Após se formar em medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em 1963, Josué Viana se especializou em psiquiatria no Hospital de Saúde Mental da Messejana.

O interesse pelo campo acadêmico também o levou a integrar o quadro de professores das faculdades de Medicina e Psicologia da UFC.

Ele também era membro do Conselho da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Sociedade Hispano-Luso-Americana de Psiquiatria, da qual foi presidente, e membro titular fundador da Academia Cearense de Médicos Escritores, ocupante da Cadeira 19.

Dentre as obras publicadas pelo médico, se destacam: Memória Médica; Reflexões Psicológicas; Stress, Sexo e Droga e Mundo Letal.

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