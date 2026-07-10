Um motociclista morreu na tarde de quinta-feira (9), após um acidente de trânsito na Rua Andrade Furtado, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. De acordo com informações apuradas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a vítima perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra um muro depois de, supostamente, ter sido fechada por um automóvel.

O acidente foi atendido por equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que foram acionadas para a ocorrência ainda durante a tarde.

Motociclista morre após perder controle da moto e bater em muro na Cidade 2000. pic.twitter.com/S3k3RaSKAf — Diário do Nordeste (@diarioonline) July 10, 2026

Segundo os agentes de trânsito e relatos de testemunhas, o motociclista seguia no sentido oeste-leste da Rua Andrade Furtado quando teria sido "trancado" por um carro. Ao tentar evitar a colisão com o veículo, o condutor perdeu o controle da motocicleta e acabou atingindo um muro às margens da via.

O impacto foi violento, e o motociclista morreu ainda no local.

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Equipes da AMC isolaram a área para garantir a segurança do tráfego e auxiliar os trabalhos das autoridades responsáveis pela investigação. A dinâmica do acidente deverá ser apurada pelos órgãos competentes, que também buscarão identificar o automóvel envolvido e esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Até a publicação desta matéria, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente.