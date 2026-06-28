25ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará colore a Beira-Mar de Fortaleza; veja imagens

Evento tem festa e manifestação por direitos LGBTQIA+.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Junho de 2026 - 20:45 (Atualizado às 21:53)
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Legenda: Parada pela Diversidade Sexual do Ceará chega aos 25 anos de existência em 2026.
Foto: Grab/Divulgação.

Um mar de leques com as cores do arco-íris coloriram a Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, durante a 25ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, realizada neste domingo (28). Principal evento do mês do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho, a ato reuniu milhares de pessoas.

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Com o tema “25 anos combinando de não morrer”, a organização do evento, realizada pelo Grupo Resistência Asa Branca (Grab), faz referência a um trecho do livro Olhos D’água, da escritora Conceição Evaristo. 

A frase diz respeito à resistência das pessoas LGBTQIA+, que continuam sendo alvo de preconceitos e violências. Em 2025, o Ceará teve 408 vítimas de crimes homofóbicos e transfóbicos registradas pela Polícia Civil do Estado (PCCE).

25ª Parada contou com 10 trios elétricos que mesclaram atrações musicais e discursos políticos.
Legenda: 25ª Parada contou com 10 trios elétricos que mesclaram atrações musicais e discursos políticos.
Foto: Grab/Divulgação.

Nos dez trios elétricos que conduziram o percurso, atrações musicais e discursos políticos foram mesclados. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), esteve presente. Segundo o Grab, é a primeira vez em 12 anos que um prefeito da Capital vai à Parada. 

a 25ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.
Legenda: a 25ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão.
Foto: Divulgação\Prefeitura de Fortaleza

A 25ª edição da Parada manteve a característica de ser uma mistura de festa que comemora o orgulho de ser LGBTQIA+ e de protesto que clama por melhores condições de vida, emprego e segurança para a comunidade.

Neste ano, foram escolhidas três mulheres importantes para a luta por direitos como “madrinhas” do evento: Beatriz Chaves, travesti de Camocim e ativista dos direitos humanos; Lukresya Nascimento, travesti pesquisadora e produtora cultural de Fortaleza; e a deputada federal Luizianne Lins (PT). 

Para a presidenta do Grab, Dáry Bezerra, a população precisa compreender que a luta deve ser de todas as pessoas, e não apenas das LGBTQIA+. Esse entendimento deve ser traduzido também nas urnas, segundo ela, evitando a eleição de candidatos abertamente LGBTfóbicos.

"É emocionante ver que os ataques coordenados que vimos às paradas do Brasil este ano não desestimularam as pessoas a ir à avenida Beira-Mar. Nesses tempos de avanço de um conservadorismo que só exclui e mata pessoas LGBTQIA+, ver tanta gente na nossa parada nos dá fôlego para continuar no enfrentamento à extrema-direita e mostra o quanto a Parada foi um sucesso"
Dáry Bezerra
presidenta do Grab

Segurança

Um plano operacional das forças de segurança foi montado especificamente para a 25ª Parada da Diversidade Sexual do Ceará. O percurso contou com 435 policiais militares, 95 guardas municipais, 77 policiais civis e cinco equipes dos bombeiros. 

Devido aos bloqueios no trânsito nos arredores da avenida Beira-Mar, indo da altura da rua Júlio Ibiapina até a avenida Rui Barbosa, 80 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também participam da operação até as 23 horas deste domingo (28). 

Evento teve reforço de cerca de 600 agentes de segurança.
Legenda: Evento teve reforço de cerca de 600 agentes de segurança.
Foto: Grab/Divulgação.

Orgulho LGBTQIA+

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em 28 de junho, faz alusão à Revolta de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, em Nova Iorque. 

Na época, frequentadores do bar Stonewall Inn — público formado principalmente por transexuais, gays e lésbicas — resolveram resistir à violência policial direcionada e arbitrária que sofriam cotidianamente. 

O movimento usa a data para conscientizar, refletir e reivindicar respeito e direitos para a população.

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