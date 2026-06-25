Capitão da PM do Ceará destaca Parada LGBT+ como 'evento importantíssimo para a defesa dos direitos'

Durante a apresentação do plano operacional das Secretaria da Diversidade do Ceará (Sediv) e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para a 25ª Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, nessa quarta-feira (24), uma fala repercutiu nas redes sociais.

Trechos da apresentação do Capitão Henrique, do setor de planejamento e operações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), sobre a Revolta de Stonewall e a Parada do Orgulho LGBT ganharam a internet e viralizaram principalmente no meio da comunidade.

“Antes de iniciar propriamente sobre o planejamento da Polícia Militar, eu queria fazer um contexto sobre o evento em que a gente está aqui trabalhando. É um evento internacional, um evento histórico”, iniciou o militar.

Após lembrar que o evento surgiu na década de 1960, nos Estados Unidos, na Revolta de Stonewall – uma série de protestos e confrontos espontâneos entre a comunidade LGBTQIA+ e a polícia de Nova York –, o Capitão falou sobre a importância da celebração.

“Esse ano a gente faz a 25ª, um evento importantíssimo para a defesa dos direitos do público LGBT e a Polícia Militar do Ceará não poderia estar fora desse evento com um grande esforço operacional, tendo em vista que temos outros diversos eventos na cidade”, disse Capitão Henrique.

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PESQUISA HUMANIZADA

Ao Diário do Nordeste, o capitão Henrique explicou que, na rotina do setor responsável por todo o planejamento operacional da instituição, é comum elaborar planos de operação para ações na Capital, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Interior do Estado e para diferentes tipos de operações e de apoio.

“Eu procuro ir um pouco além da frieza dos números da atuação policial. Eu procuro entender um pouco sobre o contexto histórico, social daquele evento, não só para mim, para conhecimento próprio, mas principalmente para repassar para a tropa que atuará diretamente no teatro de operações”, explicou o profissional.

Segundo ele, foi assim que foi designado para fazer o planejamento da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará e foi buscar um pouco sobre a sua origem histórica, entender.

“Entender o contexto internacional dessa importante e relevante luta pela dignidade do público LGBTQIA+. A proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais passa diretamente pela atuação da Polícia Militar. Eu diria que a maior garantidora dos direitos fundamentais é a Polícia Militar”, disse ainda o policial.

SEM PREJUÍZO AO POLICIAMENTO

O militar salientou ainda que não haverá nenhum prejuízo para o policiamento ordinário em Fortaleza ou em qualquer parte da região metropolitana.

“Trataremos diretamente com 435 policiais militares envolvidos diretamente no evento a partir de 9 horas da manhã, então acho que a chegada dos espectadores já terá policiamento no local indo até a meia-noite, garantindo também a segurança na dispersão de todos”, pontuou.

REPERCUSSÃO

No Instagram, internautas celebraram a postura do militar e compartilharam comentários de emoção.

“O olho chega a emocionar vendo alguém que se interessa genuinamente e entende o que faz . E sua função em proteger os direitos do ser humano!”, comentou a drag e jornalista Ikaro Kadoshi.

Outro internauta também escreveu: “A atuação do Capitão Henrique demonstra maturidade profissional, inteligência institucional e compreensão do verdadeiro papel da segurança pública: proteger pessoas, garantir direitos e promover o respeito. Um exemplo positivo de liderança e profissionalismo. Parabéns, meu amigo”.