WhatsApp anuncia conexão em até quatro aparelhos e 'desaparecimento' de mensagens

O WhatsApp vai permitir troca de mensagens em modos de 'desaparecimento' e 'visualização única', possibilitando conversas mais privadas e secretas. Além disso, será possível conectar uma conta a até quatro aparelhos. Não se sabe quando os recursos irão chegar às contas do Brasil.

As informações foram divulgadas pelo site WABetaInfo, após contato com o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e o CEO do WhatsApp, Will Cathcart.

Ao ativar o 'modo desaparecimento', na seção de privacidade, as mensagens desaparecem após sete dias de envio, para todos os membros do chat.

Legenda: Modo desaparecimento apaga mensagens após sete dias Foto: Reprodução/WABetaInfo

Já no modo de 'visualização única', é possível enviar fotos e vídeos que desaparecem após uma única visualização do destinatário. Uma funcionalidade semelhante ao que existe no Instagram e no Snapchat.

Legenda: Modo de 'visualização única' permite que destinatário veja fotos e vídeos uma única vez Foto: Reprodução/WABetaInfo

Essas atualizações devem ser disponibilizadas, segundo Zuckerberg. "Está sendo um grande desafio técnico fazer que todas as mensagens e conteúdo sincronizem". explicou o CEO ao WABetaInfo.

Acesso múltiplo

Outra novidade do aplicativo será a possibilidade de acessar a conta em até quatro aparelhos. Além disso, o iPad poderá ter o WhatsApp conectado.

O recurso deve ser disponível em até dois meses na versão Beta do aplicativo, segundo Will Cathcart.

Os usuários da versão Beta tem a possibilidade de testar recursos antecipadamente, antes do lançamento para o aplicativo geral. No Android, é possível mudar para o Beta na Play Store, na opção 'Seja um testador Beta'.

Já para IOS, o número de usuários da versão teste é limitado, mas novas vagas serão abertas em breve, segundo o WhatsApp.