Twitter caiu? X apresenta instabilidade nesta terça-feira (13)
Down Detector, site que elenca problemas em sites e apps, registrou reclamações sobre a rede.
(Atualizado às 11:52)
O X, antigo Twitter, apresentou instabilidade para diversos usuários durante a manhã desta terça-feira (13). Além de não carregar, a plataforma ainda mostra mensagem a seguinte mensagem: "Ocorreu um problema".
O site Down Detector, que registra problemas em sites e apps, registrou pico de reclamações sobre a rede social a partir das 11h.
Até as 11h33, já havia 1.633 reclamações sobre o status do aplicativo e do site.
Ainda não se sabe o que causou a queda do serviço, que voltou, mas ainda pode apresentar problemas.
