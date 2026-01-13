Twitter caiu? X apresenta instabilidade nesta terça-feira (13)

O X, antigo Twitter, apresentou instabilidade para diversos usuários durante a manhã desta terça-feira (13). Além de não carregar, a plataforma ainda mostra mensagem a seguinte mensagem: "Ocorreu um problema".

O site Down Detector, que registra problemas em sites e apps, registrou pico de reclamações sobre a rede social a partir das 11h.

Até as 11h33, já havia 1.633 reclamações sobre o status do aplicativo e do site.

Ainda não se sabe o que causou a queda do serviço, que voltou, mas ainda pode apresentar problemas.