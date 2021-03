Netflix pode perder metade do catálogo após chegada do HBO Max ao Brasil; veja lista

Os próximos meses podem ser complicados tanto para a Netflix como para os assinantes da plataforma de streaming mundial. Isso porque a chegada da HBO Max ao Brasil, programada para ocorrer em junho deste ano, pode reduzir quase pela metade o catálogo do serviço.

Até o momento, as informações são de que qualquer produção na Netflix pertencente à HBO, Warner Bros, New Line, DC, CNN, Cartoon Network, Looney Tunes Cartoons, TNT, TBS, truTV e Adult Swim irá deixar o catálogo original no meio do ano. Entre as produções, estão filmes como Matrix, Liga da Justiça, e até séries como Rick and Morty.

Por enquanto, apenas a trilogia Senhor dos Anéis e os longas da saga Harry Potter já foram excluídos da lista disponível na Netflix.

Produções estrangeiras

Entretanto, na busca por fidelizar espectadores, a gigante do streaming já tem traçado novas apostas. Recentemente, conteúdos originais com nomes de peso do cinema têm figurado na categoria 'Top 10' do serviço. Exemplo disso são produções como Resgate, The Old Guard e Red Notice, que já tem data de estreia.

Entre os artistas escolhidos, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds se destacam como protagonistas.

A baixa na quantidade de filmes de outros estúdios, inclusive, não é nada novo para Netflix. Ainda em março deste ano, aqui no Brasil, quase oitenta produções que compunham o catálogo da empresa foram retirada para o Paramount+.

Confira lista dos filmes e séries que podem deixar a Netflix: