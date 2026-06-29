Boi Caprichoso vence o 59º Festival de Parintins por 0,7 ponto sobre o Garantido

O Boi Caprichoso sagrou-se campeão da 59ª edição do Festival de Parintins, na noite deste domingo (29), com 1.259 pontos contra 1.258,3 do Boi Garantido em uma das disputas mais acirradas no país.

Ao final, o Boi que ostenta as cores azul e branca, comemorou o resultado depois de três noites de apresentações no Bumbódromo, uma arena que é tomada por 20 mil pessoas. O Garantido leva o vermelho e branco para o festival.

O festival começou na sexta-feira (26) e terminou no domingo (28). O campeão Caprichoso teve como tema “Brinquedo que Canta seu Chão”. Já o Boi Garantido levou ao espetáculo com o tema “Parintins: Portal do Encantamento”.

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Vitória em duas noites

Com as notas atribuídas por 10 jurados, houve empate na primeira noite com 419,6 para as duas agremiações. Na segunda noite, o Caprichoso venceu por 419,7 contra 419,3. A apuração da terceira noite teve 419,7 contra 419,4

Foram 21 itens avaliados, divididos entre categorias individuais — como apresentador, levantador de toadas e cunhã poranga — e coletivas, como boi-bumbá evolução, toada e alegorias.