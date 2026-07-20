Bebê volta a apresentar sinais vitais horas após ser dado como morto, em São Paulo

"Verdadeiro Milagre". Foi como a Santa Casa de Rio Claro, no interior de São Paulo, descreveu a virada de chave na vida do bebê Noah Gabriel, de apenas um mês, que voltou a apresentar sinais vitais após sofrer uma parada cardiorrespiratória e ser dado como morto.

O caso aconteceu na última quarta-feira (15), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da unidade, onde o bebê ficou internado desde o dia em que nasceu, em 15 de junho.

Segundo informações do g1, Noah nasceu prematuro e com a fenda palatina, uma malformação caracterizada por uma abertura no céu da boca.

Ela afeta a amamentação, a fala, a audição e o desenvolvimento dentário.

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Na tentativa de aliviar as complicações do parto, a criança foi submetida a uma cirurgia em um hospital especializado fora de Rio Claro.

Porém, enquanto aguardava a transferência, Noah teve uma piora no estado de saúde e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Em nota ao portal da TV Globo, a Santa Casa informou que, ao identificarem a situação, os profissionais iniciaram imediatamente as manobras de reanimação necessárias, "seguindo os protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria".

Ao todo, o processo durou aproximadamente 45 minutos, mas ao fim da tarde, o óbito de Noah foi constatado.

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Bebê 'voltou à vida' duas horas depois

O bebê permaneceu cerca de uma hora sob os cuidados da UTI até que a família fosse informada da ocorrência. Em seguida, a criança foi encaminhada a outro setor para aguardar a retirada do corpo pela instituição escolhida pelos familiares.

Duas horas depois, porém, a funcionária de uma funerária percebeu a presença de sinais vitais no bebê quando foi retirar o corpo. Ela avisou a equipe hospitalar, que rapidamente iniciou os cuidados intensivos.

Na manhã da sexta-feira (17), o bebê foi transferido para o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais da Universidade de São Paulo (USP), utilizando uma vaga que já aguardava para continuidade do tratamento. Ele segue internado lá até então.

Hospital diz que cumpriu todos os protocolos

Em nota ao g1, a Santa Casa de Rio Claro afirmou que todos os protocolos técnicos e legais para a constatação do óbito foram rigorosamente cumpridos.

A unidade ainda destacou que não identificou qualquer falha assistencial ou procedimento que pudesse ser revisto diante das evidências existentes no momento da constatação da morte

Por fim, a instituição informou que, para muitas pessoas envolvidas, inclusive profissionais e familiares, o ocorrido é compreendido como um "verdadeiro milagre".

O hospital encerrou a nota reafirmando o compromisso com a ciência, a ética e a transparência, ao mesmo tempo que classificou o episódio como um acontecimento extraordinário que marcou profundamente todos os envolvidos.