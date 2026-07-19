Justiça decreta prisão de turista argentino suspeito de cometer injúria racial contra brasileiro

A Justiça da Bahia decretou, neste sábado (18), a prisão preventiva de um turista argentino identificado como Sebastian Fernando Ayala, de 38 anos, por injúria racial contra um jovem brasileiro. O caso aconteceu na última quarta-feira (15), em Morro de São Paulo, distrito da cidade de Cairu, no baixo Sul da Bahia, onde a vítima, Renailton Ferreira dos Santos, de 22 anos, trabalha como ajudante de cozinha.

O crime aconteceu durante a transmissão da partida da semifinal da Copa do Mundo, quando Argentina e Inglaterra disputavam uma vaga na final do torneio. Após a vitória da Argentina, o turista fez gestos imitando um macaco em frente a Renailton. Testemunhas filmaram a situação e o vídeo repercutiu nas redes sociais.

Em entrevista ao g1, Renailton contou que demorou a entender a gravidade do gesto feito pelo turista argentino e que, por isso, não conseguiu reagir no momento.

"Estava um pouco estressado por conta de que a Argentina estava ganhando, não me toquei no gesto que ele fez. Depois fui ver o vídeo, parei para analisar e vi o tamanho da gravidade do gesto que ele estava fazendo", disse Renailton à reportagem.

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A vítima afirmou que recebeu ajuda da empresa em que trabalha para registrar o boletim de ocorrência e que a violência o deixou abalado.

"Espero que a polícia o pegue e faça com que ele pague pelo crime que fez. Que ele não possa sair impune para que, na próxima vez, pense duas vezes antes de chamar alguém de macaco. Me sinto muito ofendido no momento", lamentou.

O suspeito do crime não foi localizado pela polícia e, segundo a Polícia da Bahia, teria conseguido embarcar para Buenos Aires na última quinta-feira (16), após a repercussão das imagens. Ele é considerado foragido.

Crime prevê de dois a cinco anos de reclusão

No Brasil, a Lei de Crimes Raciais (Lei nº 7.716/1989) prevê o racismo como um crime inafiançável e imprescritível. Em 2023, a injúria racial passou a ser equiparada ao crime de racismo no Brasil.

A legislação prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para ofensas motivadas por "raça, cor, etnia ou procedência nacional".