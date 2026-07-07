França abre investigação contra senadora paraguaia por insultos racistas feitos a Mbappé

O Ministério Público de Paris abriu nesta terça-feira (7) uma investigação sobre as declarações e insultos racistas proferidos pela senadora paraguaia Celeste Amarilla contra o jogador Kylian Mbappé.

Segundo informou o MP à AFP, a política será investigada por "difamação pública agravada" com base na "origem, etnia, nacionalidade, raça ou religião da vítima, real ou presumida".

Entre diversas falas racistas, Celeste classificou o atacante da seleção francesa como um "bruto" que "nem aprendeu a escrever" e disse que "os seres mais instruídos" que ele ouviu "foram chimpanzés".

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Ainda conforme a agência de notícias, a investigação do Ministério Público foi aberta após uma denúncia ser apresentada, também nesta terça, pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

O presidente da entidade esportiva, Philippe Diallo, já havia anunciado que iria apresentar denúncia após as declarações da senadora paraguaia.

Senadora exige desculpas e ameaça processar jogador por "violência de gênero"

Em meio à abertura de investigação do MP de Paris, Celeste Amarilla publicou uma “carta” endereçada a Mbappé na qual ameaça processar Kylian Mbappé por “violência de gênero”.

O atacante francês respondeu às ofensas racistas da política descrevendo-a como uma “mulher desprezível e indigna de seu cargo”.

No novo posicionamento, Celeste afirmou que a fala do jogador foi um “ataque” de “violência de gênero pura e dura contra uma mulher política que alcançou sua posição através do voto popular”.

No mesmo texto, a senadora classificou as ofensas que fez como “um desatino” e exigiu que Mbappé se desculpe.