Homem morre após cair de penhasco com 150 metros, no Rio de Janeiro

Um homem de 44 anos morreu após cair de uma altura de 150 metros durante uma trilha à Pedra do Macaco, em Maricá, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu nesse domingo (28).
A vítima foi identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal, conhecido como Rocha. Ele e outros amigos participavam de uma expedição à formação geográfica, quando decidiu subir até o ponto mais alto do local para tirar uma foto.
Durante a descida, Caio escolheu outro caminho que o levava a caminhar de costas para a pedra. Ao girar o corpo para frente, ele se desequilibrou e caiu. As informações são do g1.
Resgate durou quatro horas
Caio caiu em uma região de mata fechada, o que dificultou o acesso das equipes de resgate.
Em entrevista ao portal da TV Globo, Matheus Moura, instrutor de resgates da Defesa Civil de Maricá, relatou que a operação começou às 11h40 e durou cerca de quatro horas.
Quando chegaram à região, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBM-RJ) constatou o óbito de Caio.
Por meio de nota à CNN, a Polícia Civil do Estado informou que a 82ª DP (Maricá) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do acidente.
Família e amigos prestam homenagens
Amigos e parentes do alpinista publicaram homenagens a ele nas redes sociais. O irmão, Taio Arrabal, escreveu que Caio faleceu "em decorrência de um acidente enquanto fazia o que amava".
"Peço orações em favor dos pais, filhos, familiares e amigos do meu querido irmão. Te amo, meu irmão, nos veremos em breve, na Nova Jerusalém", lamentou.
"Caio foi e sempre será muito especial para a nossa família, assim como cada um de vocês. Que Deus conceda força, consolo e paz para enfrentar este momento tão difícil", comentou uma amiga.