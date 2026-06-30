Enfermeira faz alerta sobre impactos das bets após morte de marido

Uma enfermeira de Goiania publicou um vídeo nas redes sociais para alertar sobre os riscos das apostas esportivas on-line, após perder o marido para uma depressão causada pelo vício nos jogos, conhecidos como bets.

Viúva do policial militar Danilo Lopes Negrão, Raquel Maria de Oliveira Negrão disse que o marido começou a apostar na Copa do Mundo do 2022. O oficial morreu aos 41 anos, apenas sete meses após o fim do mundial.

"Esse jogo é maldito e eu espero muito que alguém faça algo para poder acabar com ele", disse ela na postagem do Instagram.

No vídeo publicado na última quarta-feira (24), quando o Brasil enfrentou a Escócia pela Copa do Mundo de 2026, ela explica que decidiu gravar o alerta justo neste dia para tentar conscientizar as pessoas sobre os impactos que os jogos esportivos podem causar.

No relato, a enfermeira descreveu o marido como um homem trabalhador, honesto e dedicado à família, destacando que mesmo assim teve a vida transformada pelo jogo.

"Ele que era uma pessoa admirável, um homem incrível, honrado, provedor, trabalhador, um bom pai de família, então para vocês verem que esse jogo veio pra destruir vidas sim, e é aonde a gente menos espera. Gente, não joguem porque pode ser um caminho sem volta", disse.

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Depressão após dívidas

Raquel conta que o marido começou ganhando dinheiro, mas, com o passar do tempo, passou a perder grandes quantias nas apostas.

"Eu vi o meu marido perdendo a vontade de viver. Ele começou ganhando mas depois perdeu muito dinheiro, e tudo que ele ganhava ele já jogava ali de imediato, e foi muito dinheiro. Ele começou a pegar dinheiro emprestado, a família começou a ajudar, todo mundo acolheu ele. A gente tentou ajudar ele a sair desse vício, só que infelizmente não teve um desfecho bom, porque levou a vida dele", afirmou.

Ainda conforme a enfermeira, o marido desenvolveu depressão em razão das dívidas adquiridas. "Ele viu que estava perdendo a dignidade dele como homem, e foi perdendo a vontade de viver. Então eu quero pedir para vocês nem começarem esse jogo, ele vicia e te leva para o fundo do posso. Esse jogo não vai te levar para lugar nenhum", afirmou.